Barcelona Activa impulsará cada año la carrera de 3.000 mujeres en el nuevo espacio Lidera

Inauguración del nuevo polo de actividad económica LIDERA - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha presentado este miércoles el nuevo polo de actividad económica Lidera, que prevé impulsar cada año la carrera profesional de 3.000 mujeres trabajadoras, emprendedoras y directivas.

La teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, que ha inaugurado el espacio, ha explicado que Lidera tiene como objetivo promover el crecimiento económico de la ciudad "teniendo en cuenta a las mujeres" y dotándolas de un lugar en el que fortalecerse.

"Nos presentamos a las mujeres de la ciudad para decir que este es un espacio donde la promoción económica se encuentra con ellas", según Gil, que ha invitado a las barcelonesas a multiplicar su presencia en todos los ámbitos, creando referentes para las más pequeñas.

Ha reivindicado que Lidera "no es un espacio para hablar de cosas de mujeres", sino para fortalecer su conocimiento, crear complicidades y consolidar su posición en el sector profesional y en la dirección de las empresas.

MODELO

El nuevo espacio representa un "salto de escala" en el modelo de acompañamiento a las mujeres profesionales de Barcelona Activa, iniciado en 2018 con el mismo nombre, que desde entonces ha atendido a más de 8.000 profesionales, emprendedoras y directivas de la ciudad.

"Queremos que esta fuerza se multiplique", ha dicho Gil, que ha cifrado en 1,5 millones de euros la inversión del Ayuntamiento en Lidera para impulsar sus proyectos de formación, mentorazgo, liderazgo y generación de ecosistemas.

RECURSOS EN VARIOS ÁMBITOS

Las mujeres de la ciudad podrán encontrar recursos en tres ámbitos: talento y formación, con el objetivo de promover la presencia de mujeres en sectores tradicionalmente masculinizados; emprendimiento, para impulsar sus proyectos, y ecosistema, creando una comunidad viva para facilitar las alianzas entre mujeres.

Con este objetivo, los 1.500 metros cuadrados del Lidera, ubicado en el edificio MediaTIC, cuentan con sala de actos, espacio de coworking, salas de formación y reuniones, de podcast y vídeo, biblioteca y una terraza exterior para actividades de networking.

POLOS

Con su inauguración este miércoles, Lidera se integra en la red de polos de actividad económica de Barcelona Activa dedicados a incentivar y diversificar el tejido emprendedor de la ciudad y a la creación de talento en ámbitos estratégicos.

Así, el nuevo espacio se suma al BarcelonaXRLab, especializado en el sector de las industrias creativas; al Barcelona Circular, dedicado a la economía circular y la industria 4.0; el Barcelona Urban Innovation, enfocado al urbanismo y la arquitectura, y el Pol de Talent Digital, dedicado a la economía de los cuidados y el talento digital.