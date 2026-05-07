Barcelona Activa reúne a unas 90 entidades para celebrar la 10 edición de 'Impulsem el que fas'

Jornada 'Impulsem el que fas' de Barcelona Activa. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Activa ha celebrado este jueves la 10 edición del programa 'Impulsem el que fas', la convocatoria anual de subvenciones de desarrollo económico de proximidad del Ayuntamiento de Barcelona, y ha reunido cerca de 90 entidades beneficiarias de las ediciones 2024 y 2025.

En un comunicado, el consistorio ha explicado que estas entidades trabajan en la economía social, el empleo de calidad, la innovación tecnológica y social en cuidados, la alimentación sostenible y el crecimiento profesional de las mujeres.

La jornada se ha celebrado en el Polo de Talento Digital de Barcelona Activa, en el Parc Tecnològic de Nou Barris, y se ha concebido como un espacio de reconocimiento al trabajo hecho por las entidades beneficiarias y, a la vez, para recoger sus aportaciones de cara a las siguientes ediciones.

A lo largo del día se han combinado espacios de reflexión y debate con talleres temáticos, en los que las organizaciones han compartido impactos, retos y aprendizajes, mientras que la jornada ha cerrado con una puesta en común de resultados y testimonios de proyectos subvencionados de diferentes ámbitos.

"Para que Barcelona sea una ciudad próspera, sostenible e igualitaria se debe impulsar nuestro tejido comercial y garantizar un empleo de calidad. Las ayudas 'Impulsem el que fas' son una herramienta que nos permiten avanzar hacia estos objetivos y lo demuestran todos los proyectos que hemos ayudado desde 2017", ha afirmado la quinta teniente de alcalde, Raquel Gil.

Ha añadido que esta 10 edición mantendrá el espíritu y se reforzará con novedades para adecuarse a "las necesidades actuales de las personas".

IMPULSO AL COMERCIO

La iniciativa incorpora desde 2020 una modalidad específica vinculada a la instalación de nueva actividad económica en locales de planta baja y, hasta el momento, ha permitido abrir 249 nuevos negocios en Barcelona con un presupuesto de 4,3 millones de euros para afrontar la adquisición y reforma del local, así como la puesta en marcha de la actividad.

Entre 2021 y 2023, el índice de supervivencia a 3 años de estos proyectos se ha situado en el 77,7%, por encima de la media estatal del 54,5% al cabo de 3 años y del 43,8% al cabo de 5, según el INE.

Ha agregado que el comercio al detalle es la tipología de actividad predominante con 51 proyectos financiados, el 74,5% de los cuales siguen abiertos; y le sigue el sector de la hostelería y la restauración, con 17 proyectos y el 77,8% abiertos.

Con un índice de supervivencia más alto se encuentran las tecnologías de la información, los servicios a la comunidad, los servicios a las empresas, la salud y ciencias de la vida, los servicios personales y la producción creativa y cultural.

Esta línea de impulso se ha ido adaptando a las necesidades concretas y la edición de 2025 ha permitido activar 9 locales de titularidad municipal para albergar nuevos negocios, a la par que se ha vinculado las ayudas a los espacios de gran afluencia para "mantener y dinamizar los comercios ya existentes", con 16 beneficiarios.

OCUPACIÓN DE CALIDAD

En cuanto al empleo de calidad, el proyecto cuenta con una modalidad concreta para financiar acciones ocupacionales de entidades especializadas a los distritos y barrios prioritarios de la ciudad y dirigidas a personas vulnerables.

En este sentido, las convocatorias de 2024 y 2025 han apoyado a más de 50 actuaciones que han tenido impacto en más de 1.600 personas.

ADAPTABILIDAD

El consistorio ha recalcado que estas actuaciones consolidan 'Impulsem el que fas' como herramienta de política pública "a medida, capaz de adaptarse a las prioridades económicas y sociales de cada momento y a las necesidades específicas de los territorios".

El programa permite al Ayuntamiento desplegar políticas municipales a través de proyectos impulsados por terceros agentes socioeconómicos, amplificando el impacto y reforzando la corresponsabilidad con el tejido local.

"Esta flexibilidad hace posible incidir en sectores estratégicos, colectivos prioritarios y barrios más necesitados, todo ello ajustando las modalidades, los criterios y los ámbitos de actuación a la realidad cambiante de la ciudad", ha añadido.

Con todo, el programa ha cofinanciado más de 1.400 proyectos en las 9 ediciones impulsadas desde 2017 con un presupuesto de 25 millones de euros, "contribuyendo a dinamizar el tejido económico de los barrios y a generar oportunidades arraigadas al territorio".