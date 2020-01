Barcelona aprueba el Presupuesto para 2020 con el apoyo de 33 de los 41 concejales

Publicado 31/01/2020 12:56:15 CET

Prosperan las primera cuentas desde que Colau es alcaldesa

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El pleno de Barcelona de este viernes ha aprobado el Presupuesto para 2020 con los votos favorables de BComú, PSC, ERC y JxCat, sumando 33 de los 41 concejales del consistorio, por lo que serán las primeras cuentas que aprobará la alcaldesa, Ada Colau, desde que está al frente del Ayuntamiento de Barcelona.

En su primer mandato impulsó en 2016 una modificación presupuestaria, en 2017 y 2018 dos cuestiones de confianza, y en 2019 una prórroga, después de no lograr los apoyos necesarios para aprobar un Presupuesto entero, por lo que el pleno municipal no daba luz verde a unas cuentas desde 2015, cuando la Alcaldía estaba en manos del exalcalde de CiU, Xavier Trias.

Colau ha agradecido el tono y las propuestas de ERC y JxCat durante la negociación, así como el "trabajo invisible" del concejal de Presupuestos, Jordi Martí, y de la concejal de Hacienda, Montserrat Ballarín, y ha celebrado que la capital catalana tenga unas cuentas para hacer frente a las desigualdades y a la crisis climática.

"Este gran acuerdo me gustaría que sea la marca, la definición de esta nueva etapa. Para el bien de todos. La gente no entiende de quién es competencia cada cosa, y hace mucho tiempo que tenemos servicios sociales al límite", y ha advertido de que si no hay diálogo, el descrédito de la política será generalizado y perjudicará a todos, según ella.

TIEMPO DE ACUERDOS

El primer teniente de alcalde, Jaume Collboni, ha asegurado que ha empezado "un nuevo tiempo de acuerdos"; mientras que Ernest Maragall (ERC) y Elsa Artadi (JxCat) han avisado de que seguirán de cerca al Gobierno municipal en la aplicación y cumplimiento de estas cuentas.

Sin embargo, el líder de BCN Canvi, Manuel Valls, ha considerado "muy preocupante" la posición central que ha tomado ERC en el consistorio; Josep Bou (PP) ha reprochado al Gobierno municipal de comuns y PSC haber pactado con partidos independentistas, y Luz Guilarte (Cs) ha lamentado la subida de impuestos que acompaña a este Presupuesto.

MÁS DE 3.000 MILLONES

Se trata de unas cuentas de 3.033 millones de euros, con un incremento de 386,1 millones, lo que supone un 14,6% más respecto a los del 2019, y, en el marco de los ingresos, se prevé un incremento de 128 millones en transferencias del Estado; de 43 millones por la adecuación del IBI a los nuevos valores catastrales; 40 millones por el recargo del impuesto turístico y 80,3 más en tasas.

En el capítulo de gastos corrientes, se dedicará un total de 2.386 millones, 202,4 más que en el anterior, y la que más fondos recibirá será el área de medio ambiente (415), seguida de servicios generales (404), servicios sociales (356), seguridad y movilidad (315), transporte público (185), cultura (153), y vivienda y urbanismo (147).

También destaca educación (139), promoción económica y empleo (94), participación y atención ciudadana (65), transformación digital (57), deporte (26) y salud (26), y el Gobierno municipal ha subrayado el incremento "notable" en todas las áreas respecto al anterior Presupuesto.

En inversiones, el Ayuntamiento dedicará un total de 621,8 millones --164,1 más--, y el incremento más alto será en vivienda, con una previsión de inversión de 171,1 millones, además de los 169 millones a transformación urbanística y espacio público, entre las que está la construcción del túnel de Glòries entre las calles Castillejos y Badajoz.

Asimismo, destacan las inversiones para reducir la lista de espera en vivienda social (50), la creación de un fondo de inversión para la transición energética (50), la finalización del Plan de Barrios (36), y las ayudas a la rehabilitación de viviendas de la ciudad (14), entre otros.