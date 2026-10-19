Barcelona cierra el 15 Mercat de Mercats con 50.000 visitantes pese a la lluvia

Parellada en una sesión en el Aula Gastronómnica durante la feria Mercat de Mercats de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La XV edición de la feria Mercat de Mercats celebrada del viernes al domingo ha cerrado con unos 50.000 visitantes en la plaza de les Glòries de Barcelona, pese a verse interrumpida el sábado por la tarde por la alerta de lluvias, informa el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado este lunes.

Ha destacado que la cita se ha consolidado como un encuentro "clave para el sector comercial y gastronómico local", en unas jornadas enmarcadas en la Capitalitat Europea del Comerç Local 2026 y que han contado con la participación de 19 comerciantes de 11 mercados municipales, además de artesanos, productores de proximidad y la provincia coreana de Jeonbuk como invitada internacional.

El encuentro ha reunido a chefs destacados como Oriol Castro, Diego Mondragón, Germán Espinosa, Iñaki Aldrey, Carlota Claver y Ada Parellada en el Aula Gastronòmica, que ha acogido más de 20 actividades entre catas y demostraciones culinarias.

La edición de este año ha incorporado como principal novedad el espacio Terrassa del Llac, que se ha estrenado como centro neurálgico de las actuaciones musicales y sesiones de DJ, mientras que el espacio de degustación La Bodegueta ha sumado la presencia de la cervecera Damm, que celebra su 150 aniversario.

Ha añadido que el evento ha mantenido su compromiso medioambiental al suprimir plásticos de un solo uso, emplear materiales compostables, hacer un uso responsable del agua y funcionar con energía de biopropano, reafirmando el "modelo de economía circular, consumo responsable y compra de proximidad que promueve la red de mercados municipales".