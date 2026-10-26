Barcelona crea un fondo de 500.000 euros para ayudar a los comercios afectados por los disturbios

Disturbios en el centro de la ciudad, a 24 de octubre de 2026, en Barcelona. - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La teniente de alcalde de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Raquel Gil, ha anunciado la creación de un fondo municipal con un presupuesto de 500.000 euros para ayudar a los comerciantes afectados por los disturbios del sábado a recuperar la actividad "lo más rápido posible".

Lo ha dicho en declaraciones a los medios este lunes después de que el gobierno municipal, con el alcalde Jaume Collboni al frente, se haya reunido con los comerciantes afectados, en un encuentro en el que también han estado el conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, y el de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper.

VENTANA ÚNICA

Gil también ha explicado que pondrán en marcha una ventana única de los equipos de Barcelona Activa y de los servicios jurídicos municipales para asesorar y facilitar la atención a los comercios que lo necesiten.

Ha reiterado que los disturbios del sábado no tenía ninguna reivindicación política detrás y que el nivel de violencia fue "inaudito", aunque los cuerpos de seguridad estuvieran prevenidos, y ha señalado que reforzarán los canales de comunicación de alertas con el sector comercial en estos casos.

Ha añadido que el consistorio se personará contra los culpables del destrozo del mobiliario urbano y del espacio público.

REUNIÓN CON EL SECTOR

Sobre la ausencia del Gremi de Restauració de Barcelona y de Pimec en la reunión, Gil ha explicado que les convocarán a lo largo de la semana, con el resto del sector, ya que la reunión de este lunes ha sido con las personas "directamente afectadas".

"Hoy teníamos que sentarnos con las personas que estaban viendo afectada su actividad. Hemos estado en contacto con ellos (Gremi y otras entidades) igualmente y en breve haremos la convocatoria para tener una mirada a medio y largo plazo", ha asegurado.

Por último, ante una nueva convocatoria este fin de semana ha llamado a la prudencia y confianza en los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana para conocer hasta qué punto "son fiables o no" estas convocatorias.