Barcelona destinará 2 millones de euros a los actos de la Capitalidad Europea del Comercio Local

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona destinará 2 millones de euros a desplegar el programa de actividades de la Capital Europea del Comercio Local, que la ciudad ejerce este 2026, subiendo el presupuesto de promoción del comercio y la restauración a 10,9 millones.

Así se lo ha trasladado el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a las entidades implicadas en una reunión que han mantenido este miércoles por la mañana en el consistorio, junto a la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, explica en un comunicado.

El alcalde ha avanzado que la programación, que se está acabando de cerrar, contará con los ejes comerciales de la ciudad y llegará a todos los distritos para poner en valor el "comercio local, identitario y singular de Barcelona", fortaleciendo su modelo.

Asimismo, se estructurará en tres grandes ámbitos, Promoción, Reflexión y Legado, y prevé desplegar más de 200 actividades a lo largo de 12 meses, con la participación de más de 70 entidades.

Finalmente, se impulsará una campaña de comunicación institucional para reforzar la visibilidad de la capitalidad y promover la participación ciudadana, que combinará acciones de promoción, sensibilización y reconocimiento del tejido comercial.