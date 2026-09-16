Barcelona lanza un reto para encontrar proyectos que mejoren la competitividad del comercio local

Barcelona lanza un reto para hacer más atractivo el comercio local - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha lanzado este miércoles un reto para buscar soluciones innovadoras que mejoren la competitividad y sostenibilidad del comercio local, ayudándolo a adaptarse a la digitalización, los nuevos hábitos de consumo o el relevo generacional, entre otros.

El periodo de solicitudes estará abierto hasta el 15 de octubre y está previsto que los 4 ganadores se den a conocer en marzo del año que viene, los cuales recibirán un máximo de 50.000 euros para financiar su proyecto, explica el consistorio en un comunicado.

La presidenta de Barcelona Activa y teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil, ha señalado que el objetivo del reto es que las soluciones "tengan una aplicación directa" en las calles de la ciudad, brindando a los comercios herramientas reales de adaptación a las nuevas realidades de consumo.

"El comercio local es el alma de nuestros barrios y un motor económico para la ciudad", ha señalado Gil, que ha enmarcado la propuesta en la Capitalidad Europea del Comercio Local, que Barcelona ejerce este 2026, así como en el liderazgo de la ciudad en lo que se refiera al ámbito tecnológico.

INICIATIVA

La iniciativa está liderada por el área de Comercio, Restauración y Alimentación del Ayuntamiento, en colaboración con la fundación Barcelona Innova y Barcelona Activa y va dirigida a empresas, centros de investigación y universidades, entre otros actores.

Los proyectos que se presenten al reto deberán orientarse a impulsar un comercio local más competitivo, digitalizado y preparado para afrontar los retos de futuro y que siga siendo un actor clave en la ciudad.

En este sentido, deberá promover un comercio más atractivo, más resiliente y sostenible a largo plazo, así como fomentar la distribución urbana y los servicios de proximidad para construir una ciudad más accesible, eficiente y favorable al comercio local.