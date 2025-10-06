Barcelona presenta oficialmente su candidatura a Capital Europea del Comercio de Proximidad 2026

Barcelona ha presentado su candidatura a la Capitalidad Europea del Comercio de Proximidad. - EUROPA PRESS

Collboni reivindica la vitalidad del comercio barcelonés

BARCELONA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha presentado este lunes su candidatura oficial para convertirse en la primera Capital Europea del Comercio de Proximidad en 2026, una iniciativa impulsada por el consistorio y el sector comercial local y que evaluará la Comisión Europea antes de final de año.

Lo ha explicado el alcalde Jaume Collboni, quién ha presidido el acto unitario celebrado en el Ayuntamiento junto a la teniente de alcalde de Promoción Económica, Raquel Gil; y con la presencia de la comisionada de Comercio, Nadia Quevedo; el jefe de la Oficina de la Unión Europea (UB) en Barcelona, Sergi Barrera, y representantes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), la Diputación de Barcelona, la Generalitat y el Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda.

También han participado entidades como Barcelona Comerç, Barcelona Oberta, Foment Comerç, PIMEC, Comertia, la Federación de Mercados Municipales y Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya, así como concejales de los grupos municipales de Junts, BComú, ERC y PP.

APOYO DEL SECTOR

Collboni ha subrayado el amplio apoyo recibido por parte del sector y ha afirmado que "Barcelona reivindica sus ejes y comercios por la vitalidad, la cohesión que generan y su compromiso social".

Gil ha añadido que la estrategia "busca consolidar Barcelona como capital europea del comercio de proximidad, integrando los retos globales con una acción local transformadora" y ha subrayado que se trata de una propuesta que tiene consenso político, con las administraciones y con el sector comercial.

LA CANDIDATURA

La capitalidad europea del comercio de proximidad es una iniciativa creada por Barcelona Comerç y Vitrines d'Europa, aprobada por el Parlamento Europeo en 2023 y abierta a todas las ciudades de la UE desde julio.

Barcelona aspira a ser la primera sede y presenta su candidatura destacando sus "buenas prácticas en sostenibilidad, apoyo al emprendimiento y vinculación con la comunidad, digitalización y vitalidad urbana".

MODELO DE REFERENCIA

Según Gil, la ciudad quiere demostrar su fortaleza en estos cuatro ámbitos y su capacidad para ser un modelo de referencia para otras urbes europeas en materia de comercio local.

Además, defiende una estrategia integral que refuerza un modelo de comercio sostenible, innovador y resiliente como motor económico, social y urbano.

La candidatura incluye 40 experiencias y proyectos exitosos de comercio de proximidad con impacto probado y potencial de replicarse en otras ciudades europeas.

UN SECTOR CLAVE

El comercio representa el 13,2% del PIB de Barcelona y genera más de 152.000 puestos de trabajo, siendo el sector con más ocupación de la ciudad, según datos municipales.

El Pla Estratègic de Comerç de Barcelona impulsa ejes como la formación, la digitalización, el relevo generacional, la sostenibilidad y la revitalización de los locales en planta baja.

El 90,9% de los locales comerciales en planta baja están activos, con 61.875 establecimientos que evidencian la resiliencia del comercio de proximidad tras la pandemia.

"El modelo comercial barcelonés destaca por su descentralidad, diversidad, arraigo territorial e innovación, favoreciendo la vida de barrio y la cohesión social", ha sostenido la teniente.

Por último, la candidatura también cometa que entre los retos del sector figuran la digitalización, el relevo generacional, la presión inmobiliaria, la sostenibilidad y la adaptación al turismo y la globalización.