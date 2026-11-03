Barcelona probará la inteligencia artificial en la gestión semafórica a finales de 2027

Bonet durante su intervención este martes. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Innova Lab Mobility (BILM), iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Barcelona y Fira de Barcelona con la participación de la Fundación Mobile World Capital Barcelona, ha seleccionado las propuestas de las empresas Kapsch y Acisa para probar el uso de la inteligencia artificial (IA) en la gestión semafórica de la ciudad a finales de 2027.

Así lo ha anunciado la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, este martes en el Tomorrow Mobility celebrado en el recinto de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) de Fira, en el que ha afirmado que la regulación semafórica es un reto "especialmente relevante porque ayudará a gestionar de forma más eficiente, sostenible y equilibrada la movilidad".

Bonet ha recalcado que el BILM conecta los operadores en materia de movilidad urbana para centrarse en encontrar soluciones a los nuevos retos y que consigue "reducir la distancia entre una idea y su aplicación real en la ciudad".

PROYECTOS PILOTO

Cada una de las empresas adjudicatarias recibirá un importe de 100.000 euros para llevar a cabo una prueba piloto de 4 meses de duración en diferentes cruces e intersecciones de la capital catalana, con el objetivo de adaptar la regulación del tráfico al comportamiento de la movilidad en tiempo real.

Por un lado, la iniciativa 'Matcab', presentada por Kapsch y dotada con un presupuesto total de 358.185 euros (100.000 aportados por el consistorio), aplicará un sistema de aprendizaje por refuerzo para optimizar la duración de las fases semafóricas según la demanda de cada intersección, permitiendo además la activación de prioridades para peatones, transporte público o servicios de emergencia.

Por su parte, la solución 'Mobia', desarrollada por Acisa con un presupuesto de 177.865 euros, creará un modelo digital de la red vial para predecir la evolución del tráfico en tiempo real a través de sensores y sistemas de comunicación vehículo-infraestructura (V2X), coordinando de forma conjunta el conjunto de cruces de un mismo corredor.

Bonet ha destacado que la convocatoria internacional para la resolución de este reto ha contado con la participación de 26 propuestas procedentes de 14 países, de las cuales 19 correspondían a candidaturas internacionales.

El proyecto se ha desarrollado junto a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y constituirá la primera fase del plan de despliegue de la tecnología de IA en la regulación semafórica urbana, tras fijar la infraestructura técnica y la colocación de sensores en las zonas de ensayo.

TMB Y ATM SE UNEN AL BILM

Asimismo, durante la jornada Bonet ha anunciado la incorporación de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y de la Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) como nuevos socios del BILM.

"Sumamos actores para pensar los retos, imaginar qué tenemos que afrontar en el futuro y buscar las soluciones a través de este sistema de innovación. La alianza contribuirá a situar aún más Barcelona como referente internacional en movilidad y transporte", ha concluido.