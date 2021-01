Barcelona reduce 16 puntos la brecha digital en hogares de renta baja en cuatro años

Un 59% de los encuestados ha podido teletrabajar

Los hogares de renta baja de Barcelona han incrementado su nivel de conexión 16 puntos porcentuales en cuatro años, pasando del 75 al 91%, según se desprende del informe 'La brecha digital en la ciudad de Barcelona', que ha presentado este jueves la teniente de alcalde Laia Bonet.

En una rueda de prensa junto al comisionado de Innovación tecnológica, Michael Donaldson, Bonet ha dicho que, a pesar del aumento de la conexión en estas familias, aún hay seis puntos porcentuales de diferencia con los hogares de renta alta, que tienen un nivel de conexión del 97%.

En total, un 92% de la ciudadanía de Barcelona vive en hogares conectados a Internet y solo un 8% no dispone de conexión a Internet y la mayoría de estos hogares, un 55% están formados por personas de más de 74 años.

En relación a los hogares sin conexión, dos terceras partes no la tienen porque no saben usar Internet (32%) o no lo utilizan (33%), mientras que un 12% afirma que no puede asumir el coste del servicio.

DISPOSITIVOS

La media de dispositivos en los hogares también varía en función de la renta: en los de renta más alta, la media es de seis (2,3 por persona), mientras que en domicilios de renta más baja es de 4,8 (1,9 por persona).

"Los hogares con rentas bajas disponen de más 'smartphones', mientras que las rentas altas tienen más portátiles. Esto influye en el confinamiento, cuando los últimos son más adecuados para teletrebajar o estudiar en casa", ha añadido Bonet.

TELETRABAJO Y ESTUDIOS

En este sentido, el informe ha concluido que el 59% de las personas ocupadas ha podido continuar con su actividad laboral a distancia durante el confinamiento, aunque cerca de un 39% no pudieron hacerlo porque su trabajo "no se podía hacer a distancia".

En función de la renta: el 43,7% de los encuestados que viven en barrios de renta baja pudieron teletrabajar y un 56,3% no, mientras que solo un 24% de las personas que viven en áreas de renta alta se encontraron en la situación de no poder teletrabajar.

En relación a la educación a distancia, un 73,2% de los menores de 16 años escolarizados han podido seguir sus estudios de forma telemática durante el confinamiento, mientras que un 26,8% no han podido.

Casi la mitad de los que no han podido afirman que su escuela no ofreció educación en línea (48%); un 16% tuvo problemas de conectividad (un 9% por falta de dispositivos y un 7% por no tener conexión de calidad), y un 19% alega falta de tiempo y formación por parte de sus familiares.

Este informe, realizado por el Ayuntamiento a través de la Fundació BIT Habitat con la colaboración de Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), parte de una encuesta realizada a 2.542 personas durante otoño de 2020.