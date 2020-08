El barrio barcelonés de Gràcia inicia su fiesta mayor con un pregón para los sanitarios

Colau pide adaptarse a los nuevos tiempos, pero no parar: "Es muy importante que no se pare la vida"

El barrio barcelonés de Gràcia ha dado el pistoletazo de salida a su fiesta mayor este viernes con la lectura del pregón, que este año ha sido virtual (como lo serán las fiestas, que se alargarán hasta el 21 de agosto), en reconocimiento a los sanitarios que están trabajando para hacer frente a la pandemia de la Covid-19.

Lo han protagonizado la adjunta a la dirección de Enfermería del Hospital de Sant Pau y coordinadora del pabellón salud de Sant Pau, Xènia Sist; la enfermera del CP Gràcia-Cibeles, Maria Teresa Fabregat, y la médico del Hospital de la Esperança y vicepresidenta del Col·legi de Metges de Barcelona, Elvira Bisbe.

Fabregat ha remarcado que uno de los problemas más importantes que han constatado que afectan a la salud del barrio son las bolsas de población con necesidades económicas, seguido de la soledad en los ancianos "que a veces se acompaña de pensiones escasas y viviendas sin ascensor", por lo que ha animado a los ciudadanos a reforzar los vínculos de la comunidad para mejorar la salud de las personas.

"Os queremos decir que todo aquello que hace salud y que cura está en la comunidad, no en el Centro de Atención Primaria (CAP). Nosotros somos unos instrumentos que no hacen nada si los mínimos sociales no permiten la vida o una vida digna", ha sostenido.

"DÍAS MUY COMPLICADOS"

Por su parte, Sist ha recordado que fueron días "muy complicados" en los que se mezclaba la situación de tener pacientes ingresados con las situaciones personales de cada sanitario.

"Las jornadas fueron maratonianas y la dificultad para conseguir materiales no tenía precedentes", ha explicado

Ha asegurado que los sanitarios priorizaron su profesión por delante de su propia vida y ha pedido no "bajar la guardia" y continuar siendo muy prudentes y responsables para prevenir los contagios porque la pandemia no ha terminado, ha añadido.

En la misma línea se ha pronunciado Bisbe, que ha puesto en valor la "complicidad extraordinaria" que se creó entre todo el personal sanitario, y ha agradecido el apoyo que recibieron por parte de los ciudadanos que, ha explicado, les traían comida de los restaurantes, materiales y les hacían batas y mascarillas.

"QUE NO SE PARE LA VIDA"

En el acto, que ha tenido lugar en la sede del distrito, también han intervenido la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el concejal del distrito de Gràcia, Eloi Badia; el presidente del consejo municipal del distrito, Ferran Mascarell; y la presidenta de la Fundació Festa Major de Gràcia, Carla Carbonell.

Colau ha agradecido a los sanitarios y al personal de servicios municipales el trabajo realizado durante la pandemia, ha remarcado que "de esta crisis se debe salir con una sanidad pública más fortalecida" y ha pedido cuidarse y recordar todo lo que se ha puesto en valor durante los meses de confinamiento.

"Es muy importante que no se pare la vida. Nos tenemos que adaptar a estos nuevos tiempos, tenemos que llevar mascarilla, distancia y evitar aglomeraciones, pero nos tenemos que adaptar, no parar", ha expresado la alcaldesa.

"PUNTO DE ENCUENTRO PARA CURAR HERIDAS"

Badia ha dicho que la fiesta busca conectar con tres sentimientos: el recuerdo a las personas queridas que han fallecido por la pandemia --que sea "un punto de encuentro para curar heridas--, mirar al futuro con optimismo y reconocer el trabajo de los servicios sanitarios que han estado trabajando en primera línea durante la pandemia.

Por su parte, Mascarell ha recalcado la importancia de no haber suspendido la fiesta porque representa "vida, comunidad y compartir" y ha pedido que este año se disfrute con alegría, responsabilidad, solidaridad, esperanza y convicción; mientras que Carbonell ha aplaudido que, aunque sea en estas circunstancias, marcadas por la Covid-19, pueda celebrarse.

FIESTA VIRTUAL Y SIN CONCURSO DE CALLES

Las actuaciones musicales y actividades programadas para estas fiestas podrán verse a través del canal de Youtube de la Fundació Festa Major de Gràcia para cumplir con las medidas de protección e higiene que se han establecido para hacer frente a la Covid-19.

Aunque no habrá concurso de calles y plazas decoradas, algunas calles se decorarán de manera "simbólica" con los ornamentos que los vecinos han podido preparar durante el confinamiento para mantener viva y visible esta tradición, y se podrán ver a través de una aplicación con recorridos de 360 grados.

El Ayuntamiento de Barcelona ha pedido a la gente que no acuda durante estos días al barrio de Gràcia, aunque controlará el acceso a las calles que estén decoradas para evitar que se produzcan aglomeraciones.