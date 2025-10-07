La feria Bizbarcelona en una imagen de archivo. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2024 de Bizbarcelona contará con 160 actividades y 75 estands con productos y servicios para mejorar la gestión y la eficiencia empresarial, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará entre el 15 y el 16 de octubre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y está organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, la Diputación de Barcelona, Pimec, el Àrea Metropolitana de Barcelona y la Cámara de Barcelona.

El objetivo del salón es reforzar el tejido económico local y ofrecerá soluciones, programas y propuestas para impulsar la viabilidad de los negocios y promover un crecimiento sostenible.

La concejal de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática y presidenta del salón, Raquel Gil, ha explicado que las pymes y los autónomos son "uno de los principales motores de creación de empleo y riqueza en la ciudad" y ha lamentado que tienen dificultades para acceder a recursos.

"El Bizbarcelona volverá a ser el espacio donde recibir este apoyo, acompañamiento y orientación que necesitan para encontrar soluciones para ser viables, crecer y afrontar con éxito la transición digital y ambiental", ha añadido.