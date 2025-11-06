Di Pietro (Barcelona Activa) defiende impulsar el sector 'deep tech' para un "futuro mejor"

La conselleraNúria Montserrat, la teniente alcalde Raquel Gil, el director general de Transferencia y Sociedad del Conocimiento, Javier Selva, el director ejecutivo de Acció, Joan Romero, y el director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director general de Barcelona Activa, Lorenzo Di Pietro, ha defendido la necesidad de impulsar el sector del 'deep tech' en la ciudad para garantizar un "futuro mejor", conectando el mundo de la ciencia y la tecnología con el talento emprendedor y la inversión.

"El objetivo que queremos para las 'deep tech' es un futuro más igualitario y con un impacto positivo en términos no solo económicos, sino sociales y ambientales", ha dicho en declaraciones a Europa Press tras concluir la 4 edición del Barcelona Deep Tech 2025, que se ha celebrado entre este martes y jueves en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en el marco del congreso Smart City Expo.

'Deep Tech for a Better Future', rezaba el lema de esta última edición, organizada por Barcelona Activa: "Es nuestra razón principal de ser", ha asegurado Di Pietro.

Ha cifrado en 3.200 los asistentes, provenientes tanto de Barcelona como de otros puntos del mundo, como Suecia, Francia, Portugal, Italia, Reino Unido y Estados Unidos.

CONEXIÓN INTERNACIONAL

"Hemos conseguido hacer esta conexión internacional, fundamental para tejer alianzas con actores de otras partes del mundo", ha celebrado, señalando que además de la expansión internacional, la organización se ha propuesto implicar más al tejido social.

Una vez finalizada la cumbre y con conclusiones "muy positivas", Di Pietro afirma que Barcelona Activa ha activado un proceso de escucha con los participantes del BDT para contrastar impresiones y construir una sexta edición que siga fortaleciendo la implantación de las 'deep tech' en la ciudad.

ESTRATEGIA MUNICIPAL

Como principal promotor del empleo en la ciudad, Barcelona Activa cuenta con una estrategia para impulsar y arraigar el sector del 'deep tech', donde el BDT actúa como escaparate.

"Es el cuarto eje de la estretegia y, en él, ponemos en valor toda la estrategia que desarrollamos durante el año añadiendo más 'players' y más 'partners' a la iniciativa", ha explicado Di Pietro.

De este modo, al BDT se añaden el 'Deep Tech Node', la alianza del consistorio con las 5 universidades públicas de la ciudad para vehicular el talento hacia el sector.

En el apartado de la financiación, aparece el 'Deep Tech Fund', un despliegue de hasta 9 fondos de capital riesgo dedicados a invertir en las iniciativas empresariales del 'deep tech'.

Y finalmente, el 'CreaFeina Investiga', dedicado a propulsar la contratación de investigadores en las compañías 'deep tech' que se establecen en Barcelona.