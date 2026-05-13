La 2 Fira d'Ocupació de Sants-Montjuïc de Barcelona Activa conecta a 150 candidatos con empresas

Segunda Fira d'Ocupació de Sants-Montjuïc de Barcelona Activa - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La 2 Fira d'Ocupació del distrito de Sants-Montjuïc organizada por Barcelona Activa ha conectado a los 150 candidatos con 12 empresas de proximidad para que conozcan y participen en procesos de selección, con un 65% de las ofertas de incorporación inmediata y vinculadas a sectores económicos "clave" del distrito.

En un comunicado este miércoles, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que algunas de las empresas del territorio que han participado en el encuentro son Bauhaus, Lagardere y Rhenus Logístics, que tenían el objetivo de conectar sus vacantes con personas en búsqueda de empleo.

La quinta teniente de alcalde y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, ha inaugurado el acto destacando el acompañamiento de la agencia durante el proceso de encontrar trabajo y ha remarcado el papel de la feria que "alinea el tejido empresarial con el talento local".

Ha añadido que la jornada nació con un doble propósito: favorecer la inserción laboral en sectores clave del distrito y, a la vez, contribuir a la competitividad de las empresas de la ciudad mediante la incorporación de talento local, en el marco de la "apuesta por un modelo económico sostenible y justo, en el que las oportunidades laborales lleguen a todos los barrios y personas".

El Ayuntamiento ha añadido que, después del éxito de la primera edición en 2025, la feria "consolida su papel como un espacio de referencia para favorecer la inserción laboral de proximidad, especialmente entre perfiles que siguen itinerarios formativos o de inserción sociolaboral en programas municipales y de entidades".

LA FERIA

La jornada ha comenzado con una dinámica motivadora para reforzar la confianza y las habilidades comunicativas de los asistentes y ha seguido con un 'speed dating' entre empresas y candidaturas, a la vez que ha habido una zona de 'networking' con recursos de orientación, con la participación de entidades y servicios públicos de la zona.

Como novedad de esta edición, los candidatos pudieron participar durante la semana pasada en talleres para preparar los procesos para encontrar trabajo, ofreciendo herramientas prácticas para abordar un 'elevator pitch' o orientación para afrontar entrevistas de selección.

ACCESO IGUALITARIO A LA OCUPACIÓN

La Fira d'Ocupació de Sants-Montjuïc está alineada con el Eje 1 del Plan de Desarrollo Económico 2024-2027 del distrito, que prioriza la conexión entre la oferta y demanda laboral como "palanca para un crecimiento económico inclusivo".

El consistorio ha explicado que en abril de 2026, este territorio registraba 7.379 personas en paro, de las cuales 3.007 estaban en situación de paro de larga duración, mientras que según los datos de 2024, el 27,2% de la población del distrito se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social y el salario medio estaba en 31.984 euros anuales, por debajo de los 35.402 de la ciudad.

También ha enmarcado la feria en el Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat 2021-2030, la estrategia para mejorar el acceso de la ciudadanía a la ocupación de calidad y promover una mayor equidad en la distribución de recursos ocupacionales y en el acceso al mercado de trabajo.