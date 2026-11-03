La Generalitat destina 590.000 euros a la incubadora de empresas espaciales ESA BIC Barcelona

La consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern destinará 590.000 euros a dar continuidad al centro de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA BIC) en Barcelona, que promueve el crecimiento de startups que crean productos y servicios utilizando tecnologías o datos del espacio, o que desarrollen soluciones para el sector espacial.

La nueva etapa permitirá financiar veinte proyectos empresariales durante tres años, informa el Govern en un comunicado tras la reunión del Consell Executiu este martes.

La Generalitat impulsa ESA BIC Barcelona a través de la Secretaría de Políticas Digitales de la Conselleria de Empresa y Trabajo, con la colaboración de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) - BarcelonaTech y el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT), y el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, a través de Barcelona Activa.

La iniciativa se enmarca en la Estratègia Catalunya Espai 2030, "la hoja de ruta del Govern para reforzar la industria del espacio en Catalunya y contribuir a la soberanía tecnológica europea en este ámbito".

EMPRESAS EMERGENTES

Ubicado en el edificio RDIT del Campus del Baix Llobregat de la UPC, dentro del PMT de Castelldefels (Barcelona), ESA BIC Barcelona es uno de los 33 centros de incubación de empresas de la Agencia Espacial Europea (ESA) y su objetivo es fomentar el crecimiento de empresas emergentes innovadoras que creen productos y servicios utilizando tecnologías o datos del espacio, o que desarrollen soluciones para el sector espacial.

De esta forma, este convenio, que da continuidad a la colaboración iniciada en 2021, "contribuye a la promoción del sector aeroespacial de Catalunya".