La investigadora Zayna Khayat augura una medicina más "preventiva y predictiva" con la IA

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La investigadora en el ámbito de la salud en la Universidad de Toronto, Zayna Khayat, ha augurado que los avances de la inteligencia artificial (IA) permitirán que la medicina sea más "preventiva y predictiva", además de personalizable y al alcance de todo el mundo.

Lo ha dicho este martes durante la ponencia Health(Care) en el marco del Barcelona Deep Tech Summit, impulsado por Barcelona Activa y que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, donde también ha afirmado que los avances en el sector médico servirán para "empoderar al paciente".

Ha explicado que mientras que, históricamente, los avances tecnológicos en el ámbito de la medicina han sido impulsados por el sector farmacéutico, ahora también están implicadas grandes empresas del 'data science' como Google, Amazon y Nvidia.

"Estamos saliendo de la Edad Media gracias al 'data science", ha asegurado Khayat, que ha señalado a ejemplos como el sistema Ping An Health, desplegado en China, que a través de la IA atiende a unas 10.000 personas en pocos días por un coste de unos 25 euros al mes.

El reconocimiento de voz, la realidad aumentada, el blockchain, la impresión 3D y la robótica son algunos de las disciplinas que, junto a la IA, ya están cambiando la forma en que se ve la medicina, con un "cambio exponencial" sin precedentes.