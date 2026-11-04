El Metro de Barcelona incorpora sistemas para detectar anomalías en directo en trenes y túneles

Archivo - Un tren durante una visita a los túneles de lavado y al espacio de limpieza de graffitis del Metro de Barcelona, a 1 de diciembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los autobuses de TMB cuentan el pasaje en tiempo real con IA para mejorar el servicio

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) avanza en su estrategia de transformación digital incorporando sistemas tecnológicos de monitorización en trenes y túneles para detectar anomalías en tiempo real.

Según ha presentado este miércoles en el Tomorrow.Mobility World Congress, que se celebra del 3 al 5 de noviembre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, el objetivo de TMB es aprovechar el volumen masivo de información que genera la red de Metro cada día, explica en un comunicado.

Dentro de este sistema tecnológico, una de las herramientas es la del tren auscultador, equipado con cámaras y sensores que van analizando los diferentes elementos de la infraestructura como si fuese un "laboratorio móvil", ya presente en las L1 y la L5.

TRENES Y TÚNELES

Junto a este sistema, TMB instalará próximamente a convoyes con un sistema de cámaras y herramientas de última generación para que revisen y aporten datos sobre el estado del túnel a medida que circulen, generando una nube de puntos en 3D.

Asimismo, instalará en las líneas de trenes automáticas un arco de sistemas tecnológicos que abarquen toda la circunferencia del túnel que revisarán el estado de todos los elementos de los trenes en circulación a medida que pasen por este punto.

Todos los datos recogidos permitirán desarrollar un Mantenimiento Basado en la Condición (CBM), es decir, teniendo en cuenta la situación real de los trenes y la infraestructura, así como desarrollar modelos avanzados de comportamiento predictivo.

AUTOBUSES

TMB también ha presentado el sistema que incorporan los autobuses de la red para mejorar su servicio y eficacia, contando el número de pasajeros en tiempo real en cada vehículo con inteligencia artificial (IA) a través de 4.500 cámaras.

El sistema, desarrollado por el propio equipo de tecnología de bus de TMB, también incorpora otras fuentes como las validaciones, encuestas, alarmas de pasaje y vídeo-contaje, que permitirán completar la regulación del servicio y la información del pasaje.