Núria Montserrat inaugura el BDT 2025, "casa del conocimiento que se transforma en innovación"

Montserrat abre el Barcelona Deep Tech Summit 2025, que se celebra esta semana en Fira de Barcelona - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Investigación y Universidades, Núria Montserrat, y la teniente de alcalde de Promoción Económica y presidenta de Barcelona Activa, Raquel Gil, han inaugurado este martes el Barcelona Deep Tech Summit (BDT) de 2025, que la consellera ha definido como la "casa del conocimiento que se transforma en innovación".

También ha defendido la labor de iniciativas como el BDT, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, como "puente entre ciencia y tecnología, entre curiosidad e innovación y entre investigación y mercado", avanzando en el objetivo del Govern de convertir los avances en impacto real para al ciudadanía.

"La investigación básica y aplicada, junto al emprendimiento, forman parte del mismo círculo vicioso", ha sostenido Montserrat, que ha reivindicado la visión del Govern para generar una economía basada en el conocimiento y la prosperidad compartida.

BARCELONA ACTIVA

Por su parte, Gil ha destacado el "importante rol" que tienen tanto ciudades como áreas metropolitanas a la hora de afrontar los retos globales, que aboga por afrontar aprovechando el desarrollo de la tecnología 'deep tech'.

Ha enmarcado la celebración de la cumbre en la estrategia de Barcelona Activa, colaborador del BDT, para "promover este sector" y aprovechar su auge en la generación de empleo de calidad.

"Solo así se entiende al completo el valor de eventos como este", ha asegurado Gil, que ha celebrado la llegada de la cumbre a su 4 edición, insistiendo en la voluntad del gobierno municipal de hacer de Barcelona una ciudad de tecnología.