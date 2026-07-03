El Port Olímpic Living Lab de Barcelona se inicia como "incubadora de proyectos de economía azul"

Sesión del Port Olímpic Líving Lab - PORT OLÍMPIC

BARCELONA, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Port Olímpic Living Lab de Barcelona ha iniciado una nueva fase como "incubadora de proyectos de economía azul", con el objetivo de impulsar iniciativas innovadoras vinculadas al mar, la sostenibilidad, la tecnología, la náutica, el litoral y los nuevos modelos de actividad económica asociados al sector marítimo, informa en un comunicado este viernes.

Esta nueva fase permitirá "transformar los retos y oportunidades identificados en el último año en propuestas con potencial de desarrollo real", después de una primera etapa centrada en el encuentro, el debate y la cocreación entre los principales agentes del ecosistema azul.

La primera activación de la nueva etapa será el Shackleton Project, un programa de A Bordo Lab que reunirá a 16 iniciativas emprendedoras vinculadas a la economía azul.

El programa combinará mentoraje, cocreación, conexión con el ecosistema y preparación para la validación de proyectos en un entorno real y la convocatoria para su participación se abrirá este mes de julio.

La directora del Port Olímpic, Olga Cerezo, ha asegurado que esta nueva etapa "consolida el Port Olímpic como un espacio clave para impulsar la economía azul en la ciudad y situarlo como referente de innovación en el ámbito marítimo".

ESPACIO EN EL MOLL DE LA MARINA

El Port Olímpic ha habilitado un espacio en el Moll de la Marina que actuará como sede del Port Olímpic Living Lab y punto de activación de su comunidad.

Los participantes dispondrán de coworking, mentorías, sesiones de cocreación y programas para desarrollar competencias en innovación, emprendimiento, tecnología y acceso a la financiación, así como actividades para fomentar la colaboración y la generación de ideas.