El Saló de l'Ocupació 2025 ofrecerá más de 160 actividades, un 25% más que el año pasado

El Saló de l'Ocupació 2025 contará con más de 160 actividades (+25%).
Publicado: jueves, 9 octubre 2025 11:54

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Saló de l'Ocupació, que tendrá lugar los días 15 y 16 de octubre en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, contará con más de 160 actividades (un 25% más que el año pasado) entre talleres, charlas, demostraciones y sesiones de asesoramiento personalizado para la inserción laboral y la mejora de competencias profesionales.

Esta edición estará marcada por el uso de la inteligencia artificial en el proceso de búsqueda de empleo y el contacto directo con más de 600 ofertas laborales de un centenar de empresas y entidades que buscan incorporar talento, informa la entidad ferial en un comunicado este jueves.

Organizado por Fira de Barcelona y promovido por el Ayuntamiento de Barcelona a través de Barcelona Activa, el salón se propone mejorar la empleabilidad de la población activa de la ciudad con independencia de su edad.

La quinta teniente de alcaldía y concejala de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática, Raquel Gil, ha puesto en valor que el evento "se ha consolidado como el espacio de referencia para conectar la formación, el talento cualificado y las empresas que buscan profesionales".

Ante los cambios provocados por la tecnología y la innovación, ha agregado que "ahora es más importante que nunca reformular las metodologías de aprendizaje y de búsqueda de empleo", así como ayudar a las personas a adaptar sus currículum a las oportunidades laborales que ya están generando los sectores estratégicos.

