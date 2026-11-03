Sàmper y Bonet visitan una veintena de expositores en el congreso Smart City Expo

Autoridades catalanas visitan expositores del Smart City Expo - EUROPA PRESS

Les han acompañado Raquel Gil y Jordi Martí, entre otras autoridades

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

Una comitiva de autoridades catalanas, encabezada por el conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, y la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Bonet, ha visitado este martes una veintena de expositores en el congreso Smart City Expo, celebrado en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

Les han acompañado la concejala del Distrito de Sants-Montjuïc en el consistorio barcelonés, Raquel Gil, y el presidente del grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento, Jordi Martí, entre otras autoridades.

Han visitado expositores de administraciones públicas, como el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la Diputación de Barcelona, el Área Metropolitana de Barcelona, la Generalitat de Catalunya y la Comisión Europea (CE).

También se han interesado por las 2 principales operadoras de transporte público por autobús de Catalunya, Moventis y Sagalés, por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) y por el expositor de los Mossos d'Esquadra, entre otros.

SMART CITY EXPO

Del 3 al 5 de noviembre, la edición de 2026 de Smart City Expo prevé reunir a más de 27.000 congresistas, representantes de 1.000 ciudades, más de 1.100 expositores y unos 600 expertos internacionales en soluciones urbanas inteligentes.

El evento cuenta con más de 150 sesiones y ponentes como la exalcaldesa de París (Francia), Anne Hidalgo, o el alcalde de Atlanta (Estados Unidos), Andre Dickens, ha informado Fira de Barcelona en un comunicado.

VIVIENDA

Con el objetivo de abordar la crisis de la vivienda a nivel internacional, el congreso HOWS Barcelona, integrado en el Smart City Expo, reúne a más de 100 expertos en 20 sesiones en torno a los ejes de planificación urbana, regulación de la vivienda, vivienda social, innovación en la edificación, rehabilitación y reutilización.

Los World Smart City Awards, que llegan a su 15 edición, han recibido un "récord" de 533 candidaturas de 68 países y en 2026 estrenan una categoría dedicada a la vivienda, con proyectos de Curitiba (Brasil), Urla (Turquía), Bogotá (Colombia) y Aigaleo (Grecia) como finalistas.

El Smart City Expo también acoge los congresos Tomorrow.Mobility y Barcelona Cybersecurity, que abordan, respectivamente, la transición hacia una movilidad urbana sostenible e inteligente y la protección de empresas, infraestructuras críticas y servicios urbanos frente a los ciberataques.