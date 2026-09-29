La UPF y Barcelona Activa renuevan su alianza ante los retos del desarrollo económico local

La UPF y Barcelona Activa han renovado su alianza ante los retos del desarrollo económico local - BARCELONA ACTIVA

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Pompeu Fabra (UPF) y Barcelona Activa han renovado el convenio de la Cátedra Barcelona-UPF de Política Económica Local, un espacio de colaboración que desde 2018 promueve la investigación aplicada para dar respuesta a los retos del desarrollo económico local.

El acuerdo, que establece un nuevo marco de colaboración hasta 2029, da continuidad a una alianza que "se ha convertido en un puente entre el mundo académico y la administración pública", informa Barcelona Activa en un comunicado este martes.

ALIANZA ESTRATÉGICA

"Es una alianza estratégica entre la universidad y la administración pública que nos permite convertir el conocimiento en mejores políticas públicas", ha afirmado la comisionada de Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona, Nadia Quevedo.

Ha añadido que, en un contexto de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas, la cátedra "aporta esta reflexión y evaluación que son tan necesarias para anticipar retos y tomar decisiones que ayuden a construir una Barcelona más próspera, innovadora, inclusiva y generadora de oportunidades".

Con todo, Barcelona Activa ha detallado que la cátedra seguirá impulsando la investigación y el análisis sobre cuestiones "clave" para el futuro de la ciudad, como la promoción de la actividad económica, los sectores estratégicos, la digitalización, la ocupabilidad y la calidad de la ocupación.