El XXV programa 'Creamedia' de Barcelona Activa lanza 11 nuevas startups de industrias creativas

El 25 programa 'Creamedia' de Barcelona Activa impulsa 11 nuevas startups. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa de incubación 'Creamedia' de Barcelona Activa ha cerrado su XXV edición con el acompañamiento de 11 nuevas startups del sector de las industrias creativas y culturales, informa el Ayuntamiento en un comunicado este miércoles.

La iniciativa ha ofrecido durante 6 meses asesoramiento personalizado, formación, actividades de 'networking' y un espacio de 'coworking' para "fomentar las sinergias entre empresas" y tiene apoyo del Institut Català de les Empreses Culturals, Productores Audiovisuals de Catalunya y las fundaciones Catalunya Cultura y Carulla.

Se han seleccionado 5 proyectos como startups finalistas, después de la presentación de las ideas en un 'elevator pitch' de 3 minutos y la valoración de ellas por un comité evaluador formado por cargos técnicos de las entidades sectoriales colaboradoras.

LOS PROYECTOS

Una de las es 'Batze', que vende archivos digitales para la impresión en 3D y la fabricación 'do it yourself' de piezas articuladas y mobiliario; otra, 'Tinta il·lustrada', una marca especializada en ilustración botánica a partir de acuarela y papelería artística.

También está 'Ubuntu Contemporary' que se dedica a la gestión de exposiciones de arte emergente con leasing, venta y rotación de colecciones; y '3000 per cent', una productora de cine que trabaja en una serie de animación y en un proyecto para acercar el cine a zonas rurales.

El resto de proyectos que el programa ha acompañado en esta edición son 'Woxl', 'The Grow Collection', 'Crylle Books', 'Vertebra', 'Cintia', 'Cultura Lab' y 'Sat Nam'.

El impulsor de 'Sat Nam', Joan Adell, ha explicado que el programa le ha ayudado a "tener los pies en el suelo, a saber dónde enfocar la energía y a abrir la mirada a diferentes perspectivas".

25 EDICIONES Y 370 PROYECTOS

'Creamedia' nació en 2009, suma 25 ediciones y 370 startups acompañadas, mientras que anualmente se organizan dos ediciones con una media de 12 proyectos incubados.

Las propuestas participantes deben alcanzar la fase de validación del modelo de negocio y aportar una propuesta de valor para el ámbito de las industrias culturales en Barcelona.

El programa permite madurar los proyectos y ayudarlos a mejorar la estrategia de posicionamiento, la propuesta de valor en el mercado y la diferenciación de la competencia, la búsqueda de financiación y otros aspectos vinculados a la comunicación y la forma jurídica.

El perfil habitual del emprendedor que participa es un profesional de 25 a 35 años con experiencia y motivación para aportar innovación al mercado.

La próxima edición comenzará en octubre y la convocatoria ya está abierta hasta el 13 de septiembre.