30 empresas del Clúster Audiovisual de Catalunya participan en ISE 2026

Archivo - Visitantes a la feria ISE. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una treintena de empresas del Clúster Audiovisual de Catalunya participará en la edición 2026 de Integrated Systems Europe (ISE), para mostrar sus innovaciones audiovisuales, informa en un comunicado este martes.

El encuentro se celebra del 2 al 6 de febrero en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y el Clúster también presentarán el primer informe internacional de robótica audiovisual del observatorio Switch.

La entidad ha explicado que pondrá el foco en ámbitos como la Inteligencia Artificial (IA) aplicada a la imagen y los contenidos audiovisuales, los platós y la producción virtual, la robótica o las experiencias inmersivas, entre otros.

Tiene previsto realizar más de 20 actividades, entre ponencias, mesas redondas, visitas y encuentros de networking, y contar con la participación de 51 profesionales del sector como ponentes.

Por otro lado, se celebrarán dos sesiones para abordar el proyecto de Catalunya Media City: una jornada sobre el desarrollo de ecosistemas audiovisuales internacionales y una mesa redonda sobre la convergencia entre arquitectura y tecnología audiovisual.