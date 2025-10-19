El 37 Salón del Caravaning cierra tras 9 días en Barcelona con más de 60.000 visitantes

BARCELONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 37ª edición del Salón Internacional del Caravaning cierra este domingo por la tarde tras 9 días de actividad en el recinto de Gran Vía de Fira de Barcelona y una participación que ha superado los 60.000 visitantes, según informa la organización en un comunicado.

El salón, organizado por Fira de Barcelona con el apoyo de la Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning (Aseicar) y del Gremi d'Empresaris del Caravaning de Catalunya (Gremcar), ha reunido a 180 empresas y más de 700 modelos de marcas líderes.

El evento ha tenido un público mayoritariamente familiar interesado en autocaravanas y nuevos usuarios atraídos por las furgonetas camper.

Según una encuesta realizada durante la feria, más del 70% de los asistentes ha manifestado un alto interés de compra y, entre los modelos con más éxito de la edición, han destacado los vehículos compactos e integrados.

Un 75% de los que valoran adquirir un nuevo vehículo apuestan por autocaravanas y campers, mientras que un 25% mantiene su preferencia por la clásica caravana.

El área de asesoramiento también ha registrado una notable afluencia de público, especialmente entre quienes se inician en el mundo del caravaning.

"MADUREZ DEL SECTOR"

El presidente de Aseicar y copresidente del Comité Organizador, José Manuel Jurado, ha subrayado que esta edición "ha confirmado la fortaleza y madurez del sector, no solo por la excelente respuesta del público, sino también por el dinamismo empresarial" mostrado.

La presidenta de Gremcar y también copresidenta del Comité, Susana Colom, ha señalado que el evento "ha reflejado cómo esta forma de viajar gana fuerza entre las nuevas generaciones, consolidando el salón como punto de encuentro".

La próxima edición se celebrará del 16 al 24 de octubre de 2027 en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.