El 63 Festival de la Infància programa más de 60 actividades del 27 al 31 de diciembre

Imagen de una edición pasada del Festival de la Infància - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 63 edición del Festival de la Infància ha programado más de 60 actividades lúdicas, creativas y educativas para niños de hasta 12 años, que incluirán deporte, pruebas de ingenio o talleres temáticos sobre cocina, ciencia y circo.

El encuentro se celebrará entre el 27 y 31 de diciembre de este año, en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona, según explica este miércoles la entidad organizadora en un comunicado.

Las actividades se dividirán en dos franjas por edad: una pensada para niños de entre 0 y 4 años, en el bautizado como Espacio Mini, y otra para aquellos hasta 12 años, que reunirá actividades como partidos de fútbol 3X3, un minigolf, videojuegos y espectáculos de música y magia entre otros.

Organizado por Fira de Barcelona con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona, el Festival de la Infància también contará con 'stands' de la Guardia Urbana y los Bomberos, varios espacios de lectura, talleres de cocina y experimentación y un 'scape room'.

Además, en la edición de 2025 se volverán a celebrar las campanadas de Año Nuevo de manera anticipada, el mismo día 31 a las 12 del mediodía.