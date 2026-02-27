La actividad de Fira de Barcelona genera un impacto económico anual de 6.100 millones

Archivo - Fira de Barcelona en Gran Via - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El impacto económico anual de Fira de Barcelona supera los 6.100 millones de euros, genera un Valor Añadido Bruto (VAB) equivalente al 1% del PIB de Catalunya y más de 49.000 puestos de trabajo, según un informe del Institut d'Economia de Barcelona (IEB) de la Universitat de Barcelona (UB).

El estudio indica que el impacto total de la actividad de Fira de Barcelona ha pasado de los 4.795,6 millones de euros registrados en 2019, último año contemplado en el informe anterior, a los 6.143,51 millones de euros de 2024, un 28,1% más, informa la entidad ferial en un comunicado este viernes.

El trabajo, centrado en la actividad del año 2024 en los recintos de Montjuïc, Gran Via y el Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), ha sido dirigido y realizado por la investigadora del IEB y profesora de la UB, Gemma Garcia, con la catedrática de la UB Núria Bosch y la profesora de la UB Cristina de Juncosa, también investigadoras del IEB.

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha destacado que el estudio "ratifica el buen rumbo de la institución y su papel clave como dinamizador de la economía".

Por su parte, el director general, Constantí Serrallonga, ha puntualizado que estas cifras "empujan a seguir trabajando con el objetivo de hacer crecer los salones y reforzar el papel de la institución".

SECTORES

Según el informe, del impacto económico anual de feria, un 64,7% recae en sectores de servicios, destacando los ámbitos del comercio, transporte y hostelería (39,2%), y las actividades profesionales, científicas y administrativas (8,9%).

En cuanto a las actividades industriales (que representan el 30,4% del impacto total), sobresalen la industria alimentaria (14,1%), la industria química (2,9%) y el sector de fabricación de maquinaria (1,9%).

EFECTO MULTIPLICADOR

Estos resultados implican un efecto multiplicador del gasto asociado a Fira de Barcelona de 1,78: cada euro de gasto efectuado por los agentes generadores del impacto da lugar a 1,78 euros de incremento de la producción en la economía catalana.

La actividad en las instalaciones feriales conlleva, además, retornos impositivos que se traducen en una recaudación por parte de la Hacienda Pública de más de 1.224,8 millones de euros en 2024, procedentes del IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades y los Impuestos Especiales.

CREACIÓN DE EMPLEO

En paralelo, la actividad ferial facilitó la creación de 49.423 puestos de trabajo (jornada completa), de los que el 78,9% corresponden a actividades de servicios.

Estos empleos se concentran en un 48,4% en el sector del comercio, hostelería y restauración; el 14,4% en actividades profesionales, científicas y administrativas; un 8,1% en el sector de las actividades artísticas y recreativas; y, entre los sectores manufactureros, destaca el 6,1% de la industria de alimentación.

HALL ZERO

Estos próximos años, Fira de Barcelona dará un impulso a sus recintos con la ampliación del de Gran Via y la transformación y renovación del de Montjuïc con motivo de la celebración del Centenario de la Exposición Internacional de 1929.

Concretamente, la construcción del nuevo Hall Zero del recinto de Gran Via supondrá un impacto económico adicional estimado en 675 millones de euros anuales a partir de 2027, cuando entre en funcionamiento.