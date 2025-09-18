Advanced Manufacturing Barcelona analizará los "grandes retos de la manufactura avanzada"

Archivo - Edición anterior de Advanced Manufacturing Barcelona. - SERGIO ALBERT - EASYFAIRS - Archivo

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Advanced Manufacturing Barcelona prevé analizar los grandes retos de la manufactura avanzada, desde la digitalización y la automatización hasta la ciberseguridad, la robótica inteligente y la gestión de datos industriales, informa la organización en un comunicado este jueves.

El encuentro se celebra del 1 al 2 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona junto a Worksafe y está organizado por Easyfairs.

El evento contará con un programa de conferencias y mesas redondas que combina experiencias reales, innovación tecnológica y debate sobre las tendencias de futuro de la industria.

Entre los temas que se tratarán están la fabricación aditiva en aeroespacial y defensa o el pasaporte digital de producto y espacio de datos, entre otros.

El director general de Easyfairs Iberia, Oscar Barranco, ha explicado que el evento "se consolida como el punto de encuentro para compartir conocimiento, anticipar tendencias y generar oportunidades" entre empresas, startups y profesionales del sector.