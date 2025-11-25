Agro.- Alimentaria colabora con Produlce para impulsar la presencia del dulce español

La presidenta de Produlce, Olga Martínez, y la directora de Alimentaria, Anna Canal. - PRODULCE

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Alimentaria y la Asociación Española del Dulce (Produlce) han suscrito un acuerdo marco de colaboración con el objetivo de reforzar la proyección internacional y la competitividad del sector del dulce español en la edición 2026 del salón, informa la entidad este martes.

El encuentro se celebrará del 23 al 26 de mayo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona y prevé reunir a 110.000 profesionales de 120 países.

El pacto contempla diversas acciones conjuntas orientadas a dar mayor visibilidad al sector en el marco de la próxima edición del certamen e impulsar la participación de compañías en el mismo.

La presidenta de Produlce, Olga Martínez, ha explicado que Alimentaria "es un escaparate único para mostrar el dinamismo, la calidad y la capacidad exportadora" del sector.

La directora de Alimentaria, Anna Canal, ha señalado que el sector del dulce destaca por una "proyección exterior y un papel fundamental en la innovación alimentaria".