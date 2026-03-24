Agro.- Damm presenta Bohemia Damm Reserva 150 que rinde homenaje a su histórica fábrica

El director de Marketing de Damm, Jaume Alemany, la maestra cervecera de Damm Karen Peiró, y el sumiller Ferran Centelles este martes en Alimentaria. - EUROPA PRESS

La antigua sede acogerá un espacio inmersivo y museo

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 24 (EUROPA PRESS)

Damm ha presentado este martes Bohemia Damm Reserva 150, que rinde homenaje a la histórica fábrica de la compañía en Barcelona, en el salón Alimentaria Hostelco 2026 que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta este jueves.

La nueva bebida, presentada en el marco de los actos para conmemorar su 150 aniversario de Damm, debe su nombre a una de las tres empresas que dieron lugar a la actual compañía, conocida como La Bohemia y que actualmente se denomina Antigua Fábrica Estrella Damm; cuenta con una imagen que se inspira en las primeras etiquetas de finales del siglo XIX.

El director de márketing de la compañía, Jaume Alemany, ha explicado que tras el lanzamiento en su 125 aniversario de A.K. Damm, una cerveza creada en honor a August K. Damm, la empresa quería ahora "homenajear" también a Bohemia.

NUEVO NICHO

Durante la presentación de la cerveza, la maestra cervecera de Damm Karen Peiró ha enmarcado este lanzamiento en el aniversario de los 150 años de la compañía, un momento que ha defendido para cubrir un nuevo nicho: "Queríamos cubrir esta demanda que tenemos entre una Estrella Damm y una Voll Damm".

Así, el precio en supermercado de la botella rondará los 1,39 euros, frente a los 1,10 euros de una Estrella Damm, alrededor de un 20% más, ha detallado Alemany, y se distribuirá tanto en grandes superficies como en bares y restaurantes.

"Nos gustaría que se quedase en el mercado, creemos que hay un pequeño hueco en el mercado de este tipo de productos", ha explicado Peiró.

150 AÑOS

Además de este lanzamiento, el sumiller Ferran Centelles ha repasado junto a Alemany y Peiró algunas de las actividades que organizará a lo largo del año con motivo del aniversario, y que incluye un ciclo de conciertos en diferentes salas por Catalunya y fuera.

Además, la compañía ha anunciado la creación de un nuevo espacio inmersivo y museo en la Antigua Fábrica Estrella Damm en torno a la historia de la marca, que se une a 'La festa del 150' que organiza la empresa en mayo en la capital catalana, en el Parc del Fórum.