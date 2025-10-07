Gastronomic Forum reúne a los cocineros con 3 estrellas Michelin de Catalunya

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La edición 2025 de Gastronomic Forum Barcelona reunirá a todos los cocineros que cuentan con tres estrellas Michelin de Catalunya, a los que se sumará Ferran Adrià, informa Fira de Barcelona en un comunicado este martes.

El evento se celebrará del 3 al 5 de noviembre en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona y se centrará "en la nueva cocina catalana, que partiendo de la tradición local se ha proyectado al ámbito internacional".

Los cocineros Jordi Cruz (Abac), Joan Roca (El Celler de Can Roca), Paolo Casagrande (Lasarte), los Hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres) y Oriol Castro, Mateu Casañas y Eduard Xatruch (Disfrutar) participarán en el encuentro junto a "nuevas figuras emergentes de la cocina" catalana.

Entre otras actividades, participarán en ponencias, demostraciones culinarias y diálogos que permitirán desgranar cómo "este movimiento está siendo determinante en el presente y futuro" de la cocina catalana.

Además, también participarán cocineros catalanes que se han establecido fuera de Catalunya como Ramon Freixa, de los restaurantes Ramón Freixa Tradición y Ramón Freixa Atelier, en Madrid; Albert Franch, del restaurante Nolla --Mejor Restaurante de Finlandia 2022--; Mateu Villaret, del restaurante Masia, en Tokio (Japón), y Xano Saguer, del restaurante Çuina de Ciudad de México (México).