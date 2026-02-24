Agro.- Seafood Expo Global 2026 contará con una nueva Zona de Innovación en acuicultura

Archivo - Edición anterior de Seafood Expo Global - SEAFOOD EXPO GLOBAL - Archivo

BARCELONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La edición 2026 de Seafood Expo Global contará con una nueva Zona de Innovación en acuicultura que permitirá mostrar las innovaciones, tecnologías y servicios en este sector, informa la organización en un comunicado este martes.

El encuentro se celebrará del 21 al 23 de abril en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, y la nueva zona "será una plataforma global de referencia para el lanzamiento de soluciones punteras en acuicultura".

La vicepresidenta de Seafood Events en Diversified, Brenna Hensley, ha explicado que la acuicultura "crece a un ritmo superior al de otros sectores de producción alimentaria", y que la zona acogerá soluciones innovadoras en gestión de granjas, salud de los peces y tratamiento del agua.

Por otro lado, el espacio contará con un Innovation Theatre dedicado que acogerá presentaciones de producto de las compañías expositoras y un encuentro de networking especializado en acuicultura.

La voluntad es generar "un entorno dinámico para el intercambio técnico y el desarrollo de oportunidades comerciales".