Agro.- Seafood Expo Global cierra su 32 edición con la visita de más de 35.500 profesionales

Seafood Expo Global 2026 - SEAFOOD EXPO GLOBAL

BARCELONA, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La feria Seafood Expo Global ha cerrado su 32ª edición con la visita de más de 35.500 profesionales, la mayor asistencia en la historia del evento, que ha contado con más de 52.980 metros cuadrados netos de superficie expositiva, 2.290 empresas expositoras de 85 países y 65 pabellones nacionales y regionales.

Se estima que el salón, celebrado en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona del 21 al 23 de abril, ha generado un impacto económico para la ciudad que ha superado los 161 millones de euros, informa la organización en un comunicado este viernes.

La vicepresidenta de Seafood en Diversified, Wynter Courmont, ha explicado que el dinamismo y el alto nivel de participación han puesto de relieve el valor de los encuentros presenciales para el conjunto del sector: "Profesionales de toda la cadena de valor han aprovechado el evento para reforzar relaciones, explorar nuevas oportunidades de negocio y anticiparse a las tendencias que están definiendo el futuro de la industria".

Los expositores de Seafood Expo Global han presentado una amplia gama de productos del mar, frescos, congelados, en conserva, de valor añadido, procesados y envasados, poniendo de manifiesto la innovación en todas las categorías.

Por su parte, Seafood Processing Global ha reunido a empresas que cubren toda la cadena de procesamiento, desde materiales y maquinaria de envasado hasta sistemas de refrigeración, equipos de procesamiento, tecnologías de higiene, transporte, logística y servicios de control de calidad.

TENDENCIAS E INNOVACIÓN

El programa de conferencias ha abordado cuestiones como el abastecimiento sostenible, la transparencia en la cadena de suministro, la acuicultura responsable, la innovación en pesca, el bienestar laboral y el crecimiento empresarial impulsado por las marcas.

Como novedad, esta edición ha incorporado la Zona de Innovación en Acuicultura, un espacio dedicado al futuro del sector, que incluyó el Innovation Theatre con presentaciones de productos, contenidos especializados y oportunidades de networking.

Además, los Seafood Excellence Global Awards han reconocido los mejores productos presentados en la feria, con 35 finalistas de 16 países: Viciunai Group (Lituania) y Frais Embal (Francia) han obtenido los principales galardones.

La próxima edición de Seafood Expo Global/Seafood Processing Global se celebrará en Barcelona del 20 al 22 de abril de 2027 en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona.