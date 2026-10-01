Alimentaria FoodTech reunirá a más de 330 empresas de la industria alimentaria de 22 países

Alimentaria FoodTech - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Alimentaria FoodTech 2026 reunirá a más de 330 empresas expositoras procedentes de 22 países, un 26% internacionales, de los sectores de innovación, tecnología e ingredientes para la producción, transformación y conservación de alimentos y bebidas.

El evento, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, ocupará una superficie cercana a los 15.000 metros cuadrados y reunirá a más de 140 expertos y 38 startups "para abordar los grandes retos de presente y futuro del sector", informa la Fira este jueves en un comunicado.

El salón pondrá el foco en algunos de los grandes retos que afronta actualmente la industria alimentaria para incrementar la eficiencia productiva como la automatización de procesos, la inteligencia artificial, la digitalización, la seguridad alimentaria, la innovación en ingredientes y la sostenibilidad.

Para ello, acudirán firmas líderes del sector como MIMASA, Dordal, Handtmann, Weber, Vaessen Schoemaker, Hiperbaric, ULMA, Tetra Pak, Roser Group, CSB System, Brenntag, Jarvis, Midera, Sick, Impag Iberia y Bizerba, entre otras.

Entre las novedades que presentarán figuran tecnologías de alta presión en frío para prolongar la vida útil de los alimentos, sistemas de visión artificial e IA para detectar contaminantes y defectos en las líneas de producción, y sensores para reducir pérdidas de producto y consumo de agua.

Además, Alimentaria FoodTech celebrará una nueva edición de sus premios FoodTech Awards Innova y FoodTech Awards Emprende e incorpora el nuevo galardón FoodTech Award al Mérito Científico 2026, que distinguirá iniciativas y expertos que desarrollan tecnologías avanzadas o ingredientes para la producción, transformación o conservación alimentaria.