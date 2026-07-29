Aprobado el planeamiento que permitirá ampliar el MNAC y para el nuevo Palau de Congressos

Palacio de Victòria Eugència, vista exterior desde el acceso al nuevo MNAC. - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La subcomisión de Urbanismo de Barcelona ha aprobado este miércoles el planeamiento que permitirá ampliar el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) y construir el nuevo Palau de Congressos de Barcelona.

Esta aprobación incluye la reordenación de los pabellones del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, la transformación de la avenida Reina Maria Cristina en un "eje naturalizado" y la reserva de suelo para una futura estación de Metro de la Font Màgica, ha informado el Govern en un comunicado.

El ámbito que incluye el planeamiento tiene más de 133.000 metros cuadrados de superficie y se sitúa dentro del eje monumental de la Exposición Internacional de 1929, entre las avenidas de Francesc Ferrer i Guàrdia y de Rius i Taulet, y el Palau Nacional, en el distrito de Sants-Montjuic.

POLO DE REFERENCIA

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, ha expresado la voluntad de convertir todo el ámbito de Montjuïc en un "polo de referencia de instituciones culturales del sur de Europa y asegurar las condiciones para que Fira de Barcelona se proyecte hacia el futuro".

"Conjugamos la promoción de la cultura catalana con el impulso de las actividades económicas, el urbanismo de detalle con la conexión con los barrios de alrededor y la mejora del transporte público", ha añadido.

EXPOSICIÓN UNIVERSAL

Además, la consellera ha concretado que "la ampliación del MNAC se enmarca en la transformación urbana de Montjuïc con motivo del centenario de la Exposición Universal de 1929".

El pasado mes de marzo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó el proyecto arquitectónico ganador del concurso internacional para la ampliación del MNAC, obra del equipo formado por los arquitectos catalanes HArquitectes y los suizos Christ & Gantenbein.