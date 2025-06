Artistas catalanes mezclan tradición y experimentación en el segundo día del Sónar

Alva Noto y Fennesz homenajean a Ryuichi Sakamoto con su 'Continuum'

BARCELONA, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

Artistas catalanes como Maria Arnal, Tarta Relena y Raül Refree (junto a Niño de Elche) han acercado la experimentación a la tradición durante sus conciertos en la segunda jornada del Sónar de Día, celebrada este viernes en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

En una de las actuaciones más esperadas de la jornada, Maria Arnal ha fascinado al público con el estreno de su nuevo espectáculo 'Ama', una exploración de pop electrónico fruto de sus investigaciones artísticas y de modulación de voz con inteligencia artificial, entre otros.

Antes del concierto, la cantante ha proyectado un mensaje condenando "el genocidio que el gobierno israelí está perpetrando contra el pueblo palestino", reconociendo los pasos que Sónar ha tomado para distanciarse del fondo de inversión KKR y explicando que entiende a los artistas que han decidido sumarse al boicot, aunque sus estrategias difieran.

'Ama', el primer proyecto de Maria Arnal sin Marcel Bagés como acompañante, ha sido el estreno de hasta 14 canciones nuevas, con títulos como 'Nada que perder', 'Que me quiten' o 'Espejo', siempre caracterizadas por la sensibilidad pop con influencias tradicionales, la profundidad lírica, la instrumentación electrónica futurista y la airada y potente voz de la cantante.

En buena parte del concierto, Arnal ha estado acompañada de cinco bailarinas que orbitaban a su alrededor, en una puesta en escena que ha combinado proyecciones, 'atrezzo' físico --como un órgano-- y efectos visuales con luces y láseres.

Uno de los puntos álgidos de la actuación ha sido la aparición de La Tania y Yeray Cortés que han interpretado 'Xiqueta meua', una canción popular valenciana, mereciendo un entusiasmo del público que ya se hacía notar desde el primer tema.

Al terminar el concierto, Arnal ha proyectado el mensaje 'Free Palestine' y ha enseñado una pancarta donde se leía 'Palestina lliure', entregada por alguien del público.

TARTA RELENA

Una hora antes, el dúo catalán Tarta Relena, formado por Marta Torrellas y Helena Ros, han recorrido lo sagrado y lo profano a través de su particular mezcla de folk mediterráneo, cantos gregorianos y música experimental, con un rango vocal prodigioso, jugando con la armonía y la polifonía, los bucles, el rebobinado y efectos sonoros digitales variados.

Los vestidos de las cantantes y la configuración de unos escasos pero potentes focos blancos daban pie a un juego de reflejos y rayos de luz que ha caracterizado la atmósfera del concierto desde el primer tema, 'Amvrosías', de su último disco 'És Pregunta'.

En algunas canciones, como 'El suïcidi i el cant', de su anterior álbum 'Fiat Lux', se han acompañado de tres músicos a la batería, pandereta y tambores en configuraciones varias, y en otras incluso se han prestado a jugar ellas mismas con la percusión electrónica.

A medio concierto, el dúo ha expresado estar "viviendo con mucho dolor ser testigos del genocidio del estado israelí", ha criticado que el fondo de inversión KKR se esté apropiando de sus espacios culturales y han deseado que el proceso sirva, textualmente, como semilla de un cambio.

RAÜL REFREE Y NIÑO DE ELCHE

El artista catalán Raül Refree ha unido fuerzas con Niño de Elche para presentar 'cru+es': detrás de una escenografía sobria y oscura, pero con un juego de luces azules intermitentes, ha ofrecido una electrónica de pulsaciones lentas y profundas, en ocasiones casi-ambiental, con Niño de Elche cantando melodías aflamencadas que se entrelazaban con la base.

Hacia la mitad del concierto, Refree ha tomado la guitarra acústica, que ha servido de base mientras el cantante recitaba --y en ocasiones cantaba-- el poema 'Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?' de Ernesto Cardenal, así como fragmentos de textos litúrgicos.

A pesar del planteamiento, a priori, minimalista, la propuesta ha tomado fuerza gracias a los 'crescendos' de bajo y el esfuerzo vocal del cantante, que se han visto recompensadas con los aplausos y 'olés' del público.

ALVA NOTO Y FENNESZ

La tarde del viernes ha contado también con la presencia de artistas internacionales como el austríaco Christian Fennesz y el alemán Alva Noto, que han homenajeado al compositor japonés Ryuichi Sakamoto, fallecido en 2023, con su show 'Continuum'.

Fennesz y Noto han seguido la estela de Sakamoto a base de sumar capas de guitarra distorsionada, sintetizadores ambientales entrecortados y pasajes de ruido estático y chirridos, dándole más protagonismo al 'muro de sonido' que a la percusión o la melodía.

Lo han hecho con una propuesta escénica sencilla: dos mesas con todos los pedales e instrumentos electrónicos y visuales abstractas proyectadas detrás, ante centenares de ojos inmersos en su particular continuo sonoro.

Además de los anteriores, a lo largo de esta tarde también han pasado artistas como Honey Dijon, Teto Preto o Radio Slave, entre otros, por los escenarios del festival.

El Sónar continúa la noche de este viernes con su programación Sónar by Night, en el recinto Gran Via de Fira Barcelona, con artistas como Angel Molina, Bicep, Sicaria, Pa Salieu, Daito Manabe, Modeselektor, Four Tet, Richie Hawtin, Barry can't swim, Helena Hauff y Tim Reaper.