Asval presenta Inspire-US sobre rehabilitación energética de vivienda de alquiler asequible

El proyecto apoyado por la UE se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 1 (EUROPA PRESS)

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler en España (Asval), ha presentado este miércoles el proyecto Life Inspire-US que, junto con Testa Homes, Fundació EuroPace, Almond Real Estate, Unión Internacional de Propiedad Privada (UIPI), Urbhe y la Universidad de Alicante, tiene como objetivo facilitar la rehabilitación energética de viviendas en alquiler asequible en España.

La presentación del proyecto, que tiene una duración de 36 meses y finalizará en 2028, ha tenido lugar en la feria inmobiliaria The District, que se celebra esta semana en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

El proyecto se enmarca en el programa Life-Clean Energy Transition de la Comisión Europea, y busca ofrecer soluciones integrales para mejorar la eficiencia energética, el confort, la accesibilidad y la seguridad en viviendas en alquiler, contribuyendo así a la descarbonización del sector residencial.

HELENA BEUNZA

"La rehabilitación en España se ha incrementado en un año un 47% en España, pero estamos a un nivel muy inferior al que deberíamos, pues se calcula que unos 8 millones de viviendas en España deberían ser rehabilitadas de aquí a 2030", ha explicado la presidenta de Asval, Helena Beunza, durante la presentación.

Ha añadido que los edificios constituyen el 40% del consumo energético de la UE y el 36% de las emisiones de CO2, y la UE pretende duplicar la tasa anual de renovación energética para 2030, por lo que el objetivo del proyecto de Asval es "apoyar al propietario de las viviendas de alquiler, que es el impulsor de la rehabilitación".

LAURA FERNÁNDEZ

Por su parte, la directora general de Asval, Laura Fernández, ha asegurado que, actualmente, "no hay ningún proyecto de rehabilitación que vaya a este segmento de vivienda de alquiler asequible" y ha detallado que el proyecto consta de tres fases.

La primera aborda el análisis y la investigación de la situación de la vivienda, la segunda corresponde a la implementación para testear a través de los proyectos piloto si ese análisis teórico es real, y la tercera es la apertura de una ventanilla única en la que Asval "se convierte en punto de referencia para los propietarios".

Esta ventanilla única no es una oficina técnica, ha precisado Fernández, sino que pone la experiencia de Asval al servicio de los propietarios de viviendas en materia de servicios financieros, técnicos, jurídicos o de sensibilización, respondiendo al principal reto que, según Asval, tiene el sector: el 'split incentive dilemma', la falta de incentivos para invertir en mejoras de la eficiencia energética.

Entre los objetivos del proyecto destacan mejorar la eficiencia energética de viviendas privadas en alquiler, facilitar la toma de decisiones entre copropietarios y fomentar la participación de los inquilinos, crear asociaciones público-privadas para garantizar la sostenibilidad del servicio, reducir cargas financieras, logísticas y legales en los procesos de rehabilitación, y promover la rehabilitación energética en barrios vulnerables.

CONSEJO ASESOR

Inspire-US cuenta con un Consejo Asesor integrado por seis expertos entre los que se encuentran: el catedrático de Derecho Administrativo, Julio Cesar Tejedor; el ceo de Green Building Council España, Bruno Sauer; la especialista en sostenibilidad y ciudades inteligentes, Ines Leal; el arquitecto y experto en planificación urbanística y regeneración José Antonio Granero; el Assistant Professor Maastricht University School of Business and Economics, Juan Palacios, y el presidente de AVS Euskadi, Luiskar Delgado.

El proyecto se pondrá en marcha con el desarrollo de tres pilotos en Madrid en diferentes tipos de propiedades: edificios multifamiliares de propietarios institucionales (130 viviendas, 580 habitantes); viviendas unifamiliares dispersas de gestores institucionales (5 viviendas, 22 habitantes), y viviendas unifamiliares de pequeños propietarios (5 viviendas, 22 habitantes).

El co-ceo de Almond, Miguel Morales, cuya empresa se encarga del proyecto piloto en viviendas individuales en Madrid, ha destacado la labor de Inspire-US en barrios vulnerables.

TESTEO

Los pilotos permitirán validar un modelo escalable a nivel español, con el objetivo de mejorar la calificación energética de los inmuebles desde la clase E a la clase B, además de testear esquemas innovadores de financiación.

Cada piloto incluirá diagnósticos energéticos, implementación de mejoras (aislamiento térmico, sistemas renovables), monitoreo y evaluación, así como la recopilación de los datos conseguidos para implementar los roadmaps.