Automobile Barcelona 2027 se trasladará al recinto Gran Via de Fira de Barcelona

Edición anterior de Automobile Barcelona - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La edición 2027 de Automobile Barcelona se celebrará del 10 al 18 de abril en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat, un recinto donde "potenciará su propuesta expositiva y experiencial", informa la institución ferial en un comunicado este jueves.

El cambio de sede se debe a obras de transformación del recinto de Montjuïc en el marco del Centenario de la Exposición Internacional de 1929.

El director del evento, José Miguel García, ha explicado que el recinto Gran Via "permitirá mejorar la experiencia global a los asistente".

La nueva edición está diseñada para "descubrir y probar los últimos modelos, dinamizar el mercado y contribuir a acelerar la electrificación del parque automovilístico".

El director general de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac), José López-Tafall, ha añadido que el salón "es una oportunidad" para probar las novedades del sector.