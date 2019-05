Automobile Barcelona plantea una serie de propuestas para el futuro de la automoción

Actualizado 15/05/2019 15:53:01 CET

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

Automobile Barcelona, el salón del automóvil organizado por Fira de Barcelona, ha presentado este miércoles un documento en el que se recogen una serie de propuestas sobre el futuro de la industria de la automoción, ha informado la institución ferial en un comunicado.

El documento, denominado "Six Memos for the Future of Auto_Mobility", es el resultado de una jornada de innovación colaborativa en la que participaron 25 profesionales de diferentes ámbitos, ninguno de ellos del sector del automóvil, y que fue dirigida por el profesor de Harvard Maurizio Travaglini.

Entre las propuestas se encuentra la renuncia a las tecnologías contaminantes, el fomento de la investigación y su difusión, la apuesta por la transparencia en el uso de las nuevas tecnologías, y promover que las innovaciones sean asequibles para toda la población.

Con estas recomendaciones, se buscan soluciones a la irrupción del coche eléctrico, el desarrollo del urbanismo y las megaciudades, la introducción de la inteligencia artificial y el coche autónomo y la eliminación de los combustibles.

El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat, ha declarado que impulsar la innovación forma parte del ADN de Fira y ha manifestado su satisfacción por "contribuir a un sector clave como es el de la automoción".