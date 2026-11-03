El bar 'Manel & Naiara' de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) gana el IV Concurso de Tiraje de Estrella Damm

Los ganadores - ESTRELLA DAMM

BARCELONA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El bar 'Manel & Naiara' de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) ha ganado este martes el IV Concurso de Tiraje de Estrella Damm durante el Gastronomic Forum Barcelona 2026, que se celebra esta semana en Fira de Barcelona Gran Via, en L'Hospitalet de Llobregat.

El ganador es Manel López, que ha recibido el primer premio de 2.000 euros, informa en un comunicado Estrella Damm, que convoca el certamen para "poner en valor el trabajo de los profesionales de la hostelería".

El segundo premio, de 1.000 euros, es para Xavier Jiménez, del 'Xavi's Frankfurt' de Terrassa (Barcelona); el tercero para José Roldán, del bar 'Un Punt Nou' de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), y el cuarto para Eric González, del Hotel Celimar, con un premio de 250 euros cada uno de los dos.

También se ha otorgado una distinción especial al bar más querido por el público: el reconocido es Juan Pajares, del Restaurant Cal Pajares de Gironella (Barcelona).

La final, presentada por Quim Masferrer, ha incluido este martes a los 16 finalistas, seleccionados por un jurado profesional entre los más de 470 establecimientos catalanes que presentaron su candidatura en un vídeo donde mostraban su técnica de tiraje de cerveza.

La convocatoria se abrió en septiembre a través de la aplicación Bar Manager, que conecta Damm con los profesionales del sector hostelero.

CÓMO TIRAR CERVEZA

El tiraje con una copa limpia y enjuagada empieza por abrir totalmente el grifo, dejar pasar la primera presión y llenar la copa inclinándola 45 grados: cuando la cerveza llena tres cuartos se cierra el grifo y se reabre para dejar caer suavemente la crema que corona la caña.

El jurado valora la apertura del grifo, la inclinación de la copa y el control de la presión, además de la presencia de burbujas, el enjuague de la copa y la presentación final de la cerveza.

Lo han valorado la maestra cervecera de Damm Karen Peiró; el responsable comercial de Horeca en Damm para Catalunya, Baleares, Aragón y Andorra, Jordi Remacha; el director de Calidad de Damm, Jesús Salvador; la periodista gastronómica Rosa Rodon, directora de 'Mengem!' del diario Ara, y la creadora de contenido y especialista en gastronomía Andrea Gandrom.