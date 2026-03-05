Barcelona acogerá la Cumbre Agroalimentaria, Sistemas Alimentarios Globales en Alimentaria

Archivo - Entrada de Alimentaria y Hostelco en la última edición. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá la segunda edición de la 'Cumbre Agroalimentaria, Sistemas Alimentarios Globales' los próximos 23 y 24 de marzo, organizada por la Fundación Incyde de la Cámara de España y la Fundación Dieta Mediterránea, informa la organización en un comunicado este jueves.

La cumbre se realizará en el marco de Alimentaria 2026, que se celebra del 23 al 26 de marzo en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona.

El encuentro reunirá a líderes empresariales y representantes institucionales, junto a actores sociales y expertos internacionales, para debatir las estrategias que deben guiar al sector en un mercado global en profunda transformación.

Abordará ejes estratégicos como la transición hacia modelos de producción sostenibles y circulares; la digitalización e innovación tecnológica; la apertura y diversificación de mercados internacionales; la regeneración del sector y la atracción de talento, y la gobernanza global para garantizar la seguridad alimentaria.

Además, prevé dar visibilidad a iniciativas empresariales innovadoras, incluidas empresas vinculadas a incubadoras e infraestructuras de apoyo al emprendimiento, que están desarrollando soluciones aplicadas para la modernización del sector.