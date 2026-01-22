Barcelona acogerá en septiembre la Battery & Energy Storage Tech Europe

El evento se celebrará del 8 al 9 de septiembre. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona acogerá el próximo septiembre el nuevo evento europeo en el sector de las baterías y sistemas de almacenamiento energético para la industria y las grandes infraestructuras, el Battery & Energy Storage Tech Europe, informa Fira de Barcelona este jueves en un comunicado.

El encuentro, organizado por Fira de Barcelona en colaboración con 104-Media, tendrá lugar entre el 8 al 9 de septiembre en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, y reunirá a más de un centenar de empresas y 2.000 expertos para "dinamizar el negocio, descubrir las oportunidades y analizar los principales retos de un sector estratégico".

Para ello, Battery Tech & Energy Storage Europe combinará una zona expositora con un congreso internacional para abordar cuestiones como la inteligencia aplicada a la gestión de baterías, el diseño de sistemas sostenibles y las nuevas estrategias de inversión para reforzar la competitividad europea y espacios de 'networking' y presentación de proyectos innovadores.

El organismo ferial ha destacado que "con esta nueva cita, Fira de Barcelona refuerza su apuesta por sectores estratégicos y de futuro, consolidando la capital catalana como punto de encuentro para la industria energética".

A nivel global, el mercado global de las baterías industriales se prevé que alcance los 31.800 millones de euros en 2030, mientras que el sector del almacenamiento estacionario podría llegar a alcanzar los 66.500 millones en 2035, según datos de consultoras internacionales compartidos por Fira.