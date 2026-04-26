La BBFW cierra su edición "más internacional" con un 87% de expositores y un 81% de visitantes extranjeros

Barcelona Bridal Fashion Week 2026 - ESTROP BARCELONA

BARCELONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) 2026 ha cerrado este domingo "la edición más internacional de su historia", con un 87% de expositores y un 81% de visitantes procedentes de fuera de España.

La cita, organizada por Fira de Barcelona en el recinto de Montjuïc, ha mantenido la afluencia "récord" del año pasado con cerca de 23.500 visitantes, de los cuales el 81% han sido internacionales, procedentes de 107 países, el mayor porcentaje y volumen registrado hasta la fecha.

Entre los principales mercados emisores de visitantes destacan Italia, Reino Unido, Estados Unidos y Brasil, además del crecimiento del mercado asiático, con una mayor presencia de compradores y profesionales de China, Corea del Sur, Japón y otros países del sudeste asiático.

El 'trade show' ha reunido a cerca de 420 marcas de 37 países, con un 87% de participación internacional, la cifra más alta en la historia del salón.

Según la organización, las firmas participantes han valorado positivamente tanto el perfil profesional de los asistentes como su capacidad de compra y generación de negocio.

"MOMENTO DE MADUREZ"

La directora de BBFW, Albasarí Caro, ha asegurado que esta edición "confirma el momento de madurez y la proyección global" que ha alcanzado el salón, y ha subrayado que el evento es el punto de encuentro imprescindible para la industria bridal mundial.

Durante los 3 primeros días, la pasarela acogió las colecciones de 34 diseñadores internacionales, mostrando las tendencias para la temporada 2027, en una edición marcada por el "alto nivel" creativo y comercial.

BRIDAL NIGHT

Uno de los momentos destacados ha sido la décima edición de Barcelona Bridal Night, protagonizada por el diseñador francés Stéphane Rolland, que debutó en España con una gala celebrada el pasado miércoles y que reunió a más de un millar de invitados.

La próxima edición de Barcelona Bridal Fashion Week se celebrará del 14 al 18 de abril de 2027 en el recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona.