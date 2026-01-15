BBFW y Stéphane Rolland promueven el talento de los jóvenes diseñadores

Los diseñadores emergentes protagonizan la BBFW. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Barcelona Bridal Fashion Week (BBFW) y el diseñador Stéphane Rolland han completado el proceso de selección de más de 20 estudiantes de las escuelas LCI Barcelona, IED Barcelona y ESDI, que abrirán su desfile en la Bridal Night del próximo mes de abril, informa Fira de Barcelona en un comunicado este jueves.

Esta iniciativa, liderada conjuntamente por el creador francés y BBFW, "refuerza el compromiso del evento con el talento emergente y ofrece a los jóvenes una oportunidad única para aprender del couturier"

Asimismo, los diseñadores emergentes podrán presentar sus diseños, realizados con tejidos cedidos por la casa textil Gratacós, junto a uno de los grandes referentes internacionales de la alta costura.

Bajo el título Sculpted by Nature, el diseñador y el vicepresidente de Stephane Rolland Haute Couture, Pierre Martinez, han planteado a los estudiantes el reto de desarrollar propuestas concebidas específicamente para esta ocasión, explorando la conexión entre naturaleza, volumen y forma "desde una sensibilidad orgánica y una visión escultórica".

Después de un primer briefing y la presentación de las propuestas, los mejores proyectos han sido escogidos para participar en el desfile del creador durante la Barcelona Bridal Night 2026, la noche de gala del salón, que se celebrará el 22 de abril en el Palau 8 del recinto de Montjuïc frente a más de 1.000 profesionales, compradores y medios internacionales.