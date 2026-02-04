Berlanga (EdTech Congress): Las escuelas catalanas son "espacios protegidos" de amenazas de IA

Archivo - Edición anterior de EdTech Congress. - FIRA DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La directora del EduTech Cluster y del EdTech Congress Barcelona, Alicia Berlanga, ha reivindicado el papel de los centros educativos como "espacios protegidos" frente a la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y de sus posibles amenazas, asegurando que las herramientas usadas en las aulas están validadas y verificadas.

En una entrevista a Europa Press este miércoles en el marco del inicio de la quinta edición del congreso, que se celebra hasta el jueves en el recinto Montjuïc de Fira de Barcelona, Berlanga ha lanzado un mensaje de tranquilidad a las familias ante el temor por el uso de estas tecnologías.

"La escuela es un espacio muy protegido. Las familias deben tener la confianza de que las direcciones y el profesorado velan siempre por el menor, sea utilizando un libro o una herramienta digital", ha subrayado la directiva.

El congreso, que prevé recibir a unos 3.000 asistentes y reunir a 60 empresas del sector, pone el foco este año en cómo la IA puede ser un alivio para la carga administrativa del docente y una herramienta de aprendizaje inmersivo, siempre bajo el paraguas de un entorno educativo que actúe como filtro frente a sus peligros.

El salón, que estrena su alianza con la feria audiovisual Integrated Systems Europe (ISE), incluye un programa de conferencias con expertos internacionales, un espacio expositivo ocupado por empresas líderes del ámbito tecnológico, áreas de demostración, 'startups' y una hackathon centrada en la inclusión educativa.

CONTROL FRENTE A LA DISRUPCIÓN

Berlanga ha explicado que, a diferencia del uso abierto y descontrolado de la IA en otros ámbitos, el sector EdTech trabaja para ofrecer soluciones que generen "confianza".

Según la directora, la capacidad de supervisión en los centros es total: "Cuando se descontrola la configuración de una aula, el sistema lo detecta inmediatamente. Todo lo que se hace en la escuela está controladísimo", ha resaltado.

En este sentido, ha destacado que el proceso de digitalización en los colegios catalanes y españoles ha entrado en una fase de madurez tras una etapa inicial de formación masiva en competencias digitales por parte de las administraciones.

"Los centros están ahora seleccionando proveedores que ya cuentan con la capa de IA incorporada y validada, lo que genera más confianza", ha resuelto.

MATHEW: UN ASISTENTE EDUCATIVO

Algunas de las iniciativas que se exhiben en el EdTech Congress muestran a los visitantes aplicaciones reales de la IA dentro y fuera de las aulas, pero todas ellas relacionadas con facilitar la labor de la comunidad educativa.

Una de ella es Mathew, una 'startup' de Sant Cugat (Barcelona) que ofrece un asistente educativo diseñado para personalizar el proceso de enseñanza y aprendizaje con herramientas de creación de contenido a medida, evaluación de las respuestas de los estudiantes y la generación de itinerarios formativos individualizados.

Actualmente, la herramienta ya opera en más de 100 centros educativos de España, Colombia y México, alcanzando a una comunidad de unos 100.000 docentes.

Su ceo y fundador, Alan Fusté, ha puesto en valor que la 'startup' haya sido reconocida recientemente con el premio a la mejor EdTech de España y Portugal, y ha anunciado que se prepara para abrir una ronda de inversión de 1,5 millones de euros para seguir escalando un proyecto que nació de su experiencia como investigador en un programa de la Unión Europea en 2018.

Ha instado a la comunidad educativa, familiares y estados a romper su mentalidad "antipantallas" alegando que pese a que su herramienta genera contenido con la IA, los alumnos responden en papel para luego ser corregidos por la aplicación, lo que libera de mucho trabajo a docentes y les permite dar las clases que siempre han querido dar, en sus palabras.

QUALLA: COMUNICACIÓN DOCENTES-PADRES

Otro ejemplo es el de Qualla Kids, una aplicación nacida en Sabadell (Barcelona) como una solución integral para gestionar la seguridad y la carga administrativa en los centros escolares, enfocándose en puntos críticos como el comedor, el transporte y la salida de alumnos.

Su responsable de Marketing, Laura Blanco, ha explicado que esta herramienta permite controlar en tiempo real las alergias, rutas escolares y las autorizaciones de recogida de menores, lo que la hace "especialmente valiosa" en casos de familias con custodias compartidas o sentencias judiciales, ya que el sistema asegura que solo la persona autorizada pueda llevarse al alumno.

La plataforma facilita la comunicación diaria a través de una agenda infantil personalizada y automatiza la gestión del comedor: con un solo clic desde la app, las familias pueden apuntar a sus hijos, y esa información se distribuye instantáneamente a cocina, administración y profesorado, eliminando llamadas y correos.

Desde su salida al mercado en 2022, Qualla ha sido implantada en unas 140 escuelas repartidas por Catalunya, Madrid, València, País Vasco, Extremadura y Baleares.