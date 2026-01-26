Blackman (ISE): Catalunya "no alza la voz lo suficiente" pese a su potencial audiovisual

El director general de Integrated Systems Europe (ISE), Mike Blackman. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El director general del Integrated Systems Europa (ISE), Mike Blackman, ha explicado que Catalunya "no alza la voz lo suficiente" pese al ecosistema y las oportunidades audiovisuales de las que dispone, lo que provoca que internacionalmente desconozcan su potencial y no se apueste por el territorio.

Lo ha dicho este lunes en la mesa redonda 'Tendències del sector audiovisual i novetats de la nova edició de l'ISE', organizada por Acció, la agencia para la competitividad de la empresa de la Generalitat, en el marco del ISE 2026, que se celebra del 3 al 6 de febrero en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona.

También han participado el director del Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), Edgar Garcia, y el presidente del Clúster Audiovisual de Catalunya, Miquel Rutllant.

Después de una edición 2025 récord, con 520 millones de euros facturados (un 11% más que en 2024), la organización de esta feria del sector audiovisual ha anunciado que este año ocupará una superficie expositiva de 101.000 m2 (+9,7%) y se ha mostrado "optimista" con superar los 83.351 asistentes del año anterior.

Blackman ha argumentado que la presencia del salón ha favorecido el crecimiento del sector audiovisual en Catalunya, donde ya emplea a 45.000 personas y factura 9.120 millones de euros (el 2,9% del PIB del territorio): "Algunas empresas se quedan e instalan sus oficinas aquí, creando ocupación y aportando económicamente", ha dicho.

EDGAR GARCIA

En la misma línea, Garcia ha compartido que el principal reto que tiene Catalunya en el campo audiovisual es la internacionalización, como "factor de madurez del sector", que a su parecer debe dar un paso adelante coincidiendo con la nominación de 'Sirat' al Oscar a mejor película extranjera, primera producción catalana en lograrlo.

En la edición de 2026, el ICEC contará con la presencia de 30 empresas y entidades catalanas en el Pavelló Catalunya que organiza el Govern a través de Acció.

"Es muy interesante la circularidad que se genera con el ISE", ha destacado Garcia, quien ha alabado una de las novedades de esta edición de la feria, Spark, un nuevo evento dedicado a las industrias creativas que se celebrará del 3 al 6 de febrero y que contará con una experiencia en colaboración con Tomorrowland.

MIQUEL RUTLLANT

Del lado del Clúster, Rutllant ha alertado de que en el contexto global actual "cambian las reglas del juego, hay mucho dinamismo y se crean muchos modelos de negocio", lo cual a su juicio representa un reto para las empresas de la industria audiovisual.

Sin embargo, ha instado a analizarlo como "una grandísima oportunidad, con nuevos nichos, oportunidades de exportar y de internacionalizarse".

También ha llamado a "atraer más capital privado", más allá de la financiación pública, tanto local y estatal como europea, por lo que ha puesto en valor que Barcelona acoja un evento como el ISE.