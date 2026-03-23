Canal (Alimentaria) descarta una afectación "directa" del conflicto en Irán al inicio de la feria

La directora del congreso Alimentaria+Hostelco, Anna Canal - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora del congreso Alimentaria+Hostelco, Anna Canal, ha descartado que haya una afectación "directa" del conflicto en Irán al inicio de la feria, que este lunes abre sus puertas en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona, en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Ha expresado que han habido "un par de ligeras bajas" por parte de expositores, aunque sí que se ha tenido que reconducir muchos vuelos de compradores que procedían de estas zonas afectadas, ha dicho en declaraciones a los medios en la entrada del Congreso.

Sobre la feria, Canal ha destacado que esta edición es "muy especial" por ser el 50 aniversario del evento y ha explicado que hay 3.300 empresas expositoras con capacidad para llenar los 7 pabellones del recinto y que se espera la visita de más de 110.000 profesionales.