Carlos Franquesa (Fluidra), nuevo presidente del salón Piscina Barcelona

El presidente de Fluidra para el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda y presidente de Piscina Barcelona, Carlos Franquesa Castrillo. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración de Fira de Barcelona ha nombrado al presidente de Fluidra para el sur de Europa, Australia y Nueva Zelanda, Carlos Franquesa Castrillo, presidente del comité organizador de la feria Piscina Barcelona 2027, informa este lunes en un comunicado.

Franquesa sustituye en el cargo al presidente ejecutivo de Fluidra, Eloi Planes, que ha dirigido el salón desde 2011, por un total de siete ediciones, y pasará ahora a ser presidente emérito.

El directivo, que acumula casi dos décadas de carrera en Fluidra, ha destacado que asume la presidencia con el objetivo de seguir impulsando la feria, que celebra su próxima edición entre el 15 y 18 de noviembre de 2027 en el recinto ferial de Gran Via en Barcelona, ampliar la oferta y reforzar su papel como un punto de encuentro internacional.