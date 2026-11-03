Catalunya superó por primera vez las 400 startups 'deep tech' en 2025, un 7,5% más

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper - EUROPA PRESS

El conseller Sàmper destaca que el sector emplea a más de 3.000 personas

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)

El conseller de Empresa y Trabajo de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacado este martes que, por primera vez, Catalunya ha superado las 400 empresas emergentes 'deep tech' según los datos de 2025, un 7,5% más que en 2024.

Lo ha anunciado en una visita al expositor Catalunya del congreso 'Smart City Expo', que se celebra en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona, con la presencia del secretario de Telecomunicaciones, Albert Tort, y la secretaria de Políticas Digitales, Maria Galindo.

Las startup 'deep tech' son empresas tecnológicas emergentes basadas en descubrimientos científicos o innovaciones de ingeniería significativas, que requieren una fuerte inversión en I+D y un largo proceso de desarrollo comercial.

188 MILLONES DE FACTURACIÓN

Durante su intervención, Sàmper ha puesto en valor que este sector factura 188 millones de euros en el conjunto de Catalunya y emplea a más de 3.000 personas.

"No solo queremos generar talento, que ya lo estamos generando; no solo queremos generar tecnología, que ya la estamos generando, sino que de forma especial queremos que tenga una utilidad y, por tanto, que llegue a todo el territorio", ha afirmado el conseller.

En este sentido, ha puesto de ejemplo de "prosperidad compartida" el proyecto de gigafactoría de inteligencia artificial (IA) en Móra la Nova (Tarragona).

1000 MILLONES EN IA

Ha reivindicado que el Govern tiene previsto movilizar unos 1.000 millones de euros en la Estrategia Catalunya IA mediante 88 actuaciones que impulsan la adopción de la IA en el tejido empresarial, la investigación y la mejora de los servicios públicos.

Asimismo, ha mencionado la Estratègia Catalunya Espai del Ejecutivo, cuyo objetivo es fortalecer la presencia de empresas locales en ámbitos como los nanosatélites y la gestión de datos espaciales.

También ha reivindicado el plan XCat Connecta, por el que el Govern "ha conectado más de 6.000 servicios públicos con fibra óptica" en toda Catalunya.