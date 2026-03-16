El CCIB acogerá una quincena de congresos sanitarios y científicos en 2026

Imagen de un congreso. - FIRA DE BARCELONA

BARCELONA 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Convenciones Internacional de Barcelona (CCIB), gestionado por Fira de Barcelona, prevé acoger una quincena de eventos médicos y científicos en 2026, que reunirán a 160.000 profesionales, informa la entidad ferial este lunes en un comunicado.

El congreso Advanced Technologies & Treatments for Diabetes 2026 (ATTD), celebrado la pasada semana y dedicado a las tecnologías y tratamientos para la diabetes, ha dado comienzo al calendario de eventos.

En marzo también tendrán lugar otros dos congresos internacionales, que son el EAHP 2026, la cita europea de referencia en farmacia hospitalaria, y la European Breast Cancer Conference (EBCC), el congreso europeo multidisciplinar más importante dedicado al cáncer de mama.

Durante el resto del año, el recinto también acogerá otros congresos como el Congreso Internacional de Fisioterapia (FTP), en julio; el SECEC Annual Congress, dedicado a la ortopedia del hombro y el codo, en septiembre, y el EACTS, el congreso europeo de cirugía cardiotorácica, en octubre.

MAYOR CALIDAD

En noviembre se llevarán a cabo eventos como el ENA, centrado en los avances en la investigación y el desarrollo de nuevos tratamientos contra el cáncer; el LABCLIN, dedicado al laboratorio clínico; y el APS Annual Convention, sobre psicología aplicada.

Fira de Barcelona ha destacado el peso de los congresos médicos en su actividad, con cerca de un 20% del total de los eventos pertenecientes a este sector, en una apuesta del CCIB por eventos de mayor calidad, tamaño y proyección internacional y "consolida a Barcelona como destino científico de primer orden", ha valorado.